Daniel Levy s’excuse d’avoir perdu la vue de l’identité de Tottenham Hotspur

Le président de Tottenham, Daniel Levy, a admis qu’il avait perdu de vue «l’ADN» du club après une réaction des fans sur le rôle du club dans l’échec du projet de Super League européenne.

Les Spurs accueilleront de nouveau les supporters au Tottenham Hotspur Stadium pour la première fois cette année, lorsqu’une foule de 10 000 personnes les verra affronter Aston Villa en Premier League.

Levy et les propriétaires d’ENIC du club ont également été critiqués pour avoir facturé 60 £ (85 dollars) pour les billets pour le match de Villa, tandis que certains rivaux londoniens facturent la moitié de ce prix alors que les 20 clubs de Premier League profitent d’un match à domicile avec des portes rouvertes cette semaine.

Le stade ultramoderne de Tottenham, ouvert en 2019, a coûté 1,2 milliard de livres sterling.

La pandémie de coronavirus a non seulement vu leurs revenus touchés par les revenus de la journée, mais prévoit également d’organiser des matchs de la NFL, des concerts et d’autres événements sportifs sur un terrain de 62000 capacités.

«En tant que club, nous nous sommes tellement concentrés sur la livraison du stade et sur la gestion de l’impact de la pandémie, que je sens que nous avons perdu de vue certaines priorités clés et ce qui est vraiment dans notre ADN», a déclaré Levy dans ses notes de programme pour le match de Villa. .

«Je l’ai dit à plusieurs reprises et je le répète – tout ce que nous faisons est dans l’intérêt à long terme du club. J’ai toujours été et je continuerai d’être ambitieux pour notre club et ses fans. «

Levy a un certain nombre de grandes décisions à prendre à la fin de la saison avec les Spurs à la recherche d’un nouveau manager pour remplacer Jose Mourinho, tandis que l’attaquant vedette Harry Kane aurait clairement exprimé son désir de partir cet été.

La décision de limoger Mauricio Pochettino et de remplacer l’Argentin par Mourinho a été sévèrement critiquée avec le style de jeu défensif des Portugais en contradiction avec l’histoire de Tottenham en matière de football attrayant.

« Nous sommes parfaitement conscients de la nécessité de sélectionner quelqu’un dont les valeurs reflètent celles de notre grand club et de revenir au football avec le style pour lequel nous sommes connus », a ajouté Levy.

« Fluide, offensif et divertissant – tout en continuant à embrasser notre désir de voir les jeunes joueurs de notre académie s’épanouir aux côtés de talents expérimentés. »

La victoire de Chelsea sur Leicester mardi a mis fin au dernier espoir de Tottenham de se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Cependant, ils peuvent garantir une sixième place et un football en Ligue Europa s’ils prennent le maximum de points de leurs deux derniers matches.

