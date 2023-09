Daniel Levy aurait admis la clause de rachat de Harry Kane lors d’un événement pour les fans de Tottenham

Le président de Tottenham, Daniel Levy, aurait révélé qu’une clause de rachat figurait dans l’accord qui a vu Harry Kane signer pour le Bayern Munich.

Après être devenu le meilleur buteur des Spurs la saison dernière, le joueur de 30 ans a troqué la capitale anglaise pour Munich cet été.

2 Kane n’a pas tardé à briller pour le Bayern Crédit : Getty

Kane a signé pour les champions de Bundesliga dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 100 millions de livres sterling, la signature la plus chère jamais réalisée par le club.

Il aurait pu passer une dernière année dans le nord de Londres et partir gratuitement l’été prochain, mais a choisi de déménager cet été.

Compte tenu de son âge, il a encore une chance de revenir dans le futur, et cela pourrait être rendu encore plus possible grâce à une clause de rachat.

Lors d’un forum de fans mardi soir, le président Levy aurait déclaré : « Il existe une clause de rachat ».

Kane a marqué 280 buts en 435 apparitions toutes compétitions confondues pour les Spurs, dont 32 lors de sa dernière saison.

Il n’a certainement pas perdu son impressionnante capacité de but depuis son arrivée en Allemagne, après avoir marqué quatre fois lors de ses cinq premiers matchs.

Avant le choc de la Ligue des champions du Bayern contre Manchester United, en direct sur talkSPORT, des rapports affirment que Kane préférait une décision à ce dernier.

L’attaquant semble également toujours prêter attention à son ancien club, qui a jusqu’à présent brillé sous la direction du nouveau patron Ange Postecoglou.

2 Levy aurait affirmé que les Spurs avaient inclus une clause de rachat dans l’accord. Crédit : Getty

« En ce qui concerne Tottenham, c’est un début fantastique », a-t-il déclaré mardi. « Je garde toujours un œil sur eux. Je pense que je garderai toujours un œil sur Tottenham pour le reste de ma vie.

« Je suis vraiment heureux de voir l’équipe jouer comme elle le fait et, bien sûr, de voir ses fans heureux également, c’est un sentiment formidable.

« Je suis sûr qu’ils seront ravis de continuer sur cette lancée. Ils ont un jeu énorme [away at Arsenal] à venir donc oui, c’est sûr, je verrai comment ils s’en sortent au cours de la saison.