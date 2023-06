Daniel Korski ne fera pas face à une enquête du parti conservateur sur des allégations de tâtonnements

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le Parti conservateur n’enquêtera pas sur un candidat à la mairie de Londres accusé d’avoir agressé sexuellement la productrice de télévision Daisy Goodwin à Downing Street, a-t-il confirmé.

Les responsables conservateurs ont déclaré que l’allégation n’était pas couverte par ses processus d’enquête car il n’avait pas reçu de plainte officielle contre Daniel Korski.

Lorsqu’on lui a demandé si Rishi Sunak considérait le n ° 10 comme un environnement sûr pour les femmes à la suite de l’allégation, le porte-parole officiel du Premier ministre a répondu «oui».

M. Korski, l’un des trois candidats en lice pour être le candidat conservateur pour affronter Sadiq Khan, aurait tâtonné Daisy Goodwin, qui a créé le drame ITV Victoria.

Mme Goodwin a accusé M. Korski – alors conseiller spécial de David Cameron – de s’être touché le sein il y a dix ans à la fin d’une réunion à Downing Street.

Un porte-parole de M. Korski a déclaré: « Dans les termes les plus forts possibles, Dan nie catégoriquement toute allégation de comportement inapproprié quel qu’il soit. »

La confirmation qu’il ne fera pas l’objet d’une enquête intervient au milieu d’une pression croissante sur M. Korski pour qu’il se retire de la course à cause de l’allégation de Mme Goodwin.

Mme Goodwin a accusé M. Korski de lui avoir touché la poitrine il y a dix ans après une réunion à Downing Street (Getty)

Un haut député conservateur a déclaré L’indépendant les « roues tombent » de la campagne de M. Korski, ajoutant que l’allégation montre que le processus derrière la liste restreinte était une « farce ».

Le député a déclaré : « Avec moins d’un mois avant que nous choisissions notre candidat, les roues s’effondrent pour la campagne d’un favori.

« Cela montre à quel point le processus de sélection a été une farce. Paul Scully aurait dû figurer sur la liste restreinte. Il a fait ses preuves et est habitué à l’examen public.

M. Scully, ministre du gouvernement pour Londres, n’a pas réussi à figurer sur la liste restreinte des conservateurs pour la course.

La membre de l’Assemblée de Londres (AM) Susan Hall et l’avocat Mozammel Hossain KC sont également en compétition pour la nomination.

M. Korski fonctionne sur une plate-forme de mise en œuvre d’une nouvelle taxe de séjour pour payer plus de policiers, y compris la mise en place d’une police des délits mineurs pour travailler en étroite collaboration avec les communautés locales et la construction de logements plus denses dans le centre de Londres.

Il était considéré comme l’un des principaux candidats et sa campagne a été approuvée par le secrétaire Michael Gove et les hauts conservateurs Robert Buckland et Nadhim Zahawi.

Mais l’allégation représente un coup dur pour sa campagne.

Mme Goodwin a rendu public l’incident en 2017, mais a alors décidé de ne pas nommer M. Korski.

Elle a dit qu’elle le nommait maintenant en raison de sa candidature pour devenir maire de Londres.

« Il n’est pas juste pour la grande majorité des hommes qui traitent les femmes décemment de permettre à un homme qui a clairement un problème de contrôle des impulsions d’accéder à une position de pouvoir », a-t-elle déclaré.

Écrivant dans le Times, Mme Goodwin a exhorté les autres personnes qui auraient pu « avoir des expériences similaires » avec M. Korski à se manifester.

Elle a décrit comment lors d’une rencontre avec M. Korski, de 15 ans son cadet, il a fait un commentaire « maladroitement coquette » à propos de ses lunettes de soleil avant de poser ses pieds sur le bord de sa chaise et de « se pencher en arrière pour que je puisse avoir une vue claire de son entrejambe ».

Alors que le couple se levait à la fin de la réunion, Mme Goodwin a déclaré que M. Korski s’était avancé vers elle et avait « soudain posé sa main sur ma poitrine ».

Le quartier général de la campagne conservatrice (CCHQ) a déclaré que le parti avait un « code de conduite établi » et « des processus formels où les plaintes peuvent être déposées en toute confidentialité ».

Un porte-parole du CCHQ a déclaré: « Le Parti examine toutes les plaintes déposées en vertu du Code de conduite mais ne mène pas d’enquêtes où le Parti ne serait pas considéré comme ayant la compétence principale sur une autre autorité. »

