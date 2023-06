Daniel Korsi : Quelles sont les allégations portées contre le candidat conservateur à la mairie ?

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Une allégation de tâtonnement a été faite contre le candidat conservateur à la mairie Daniel Korski par la productrice de télévision Daisy Goodwin.

Mme Goodwin a déclaré que l’ancien conseiller n ° 10 de David Cameron avait fait une avance non désirée il y a 10 ans et avait affirmé qu’il lui avait touché la poitrine.

Le producteur de télévision a rendu public l’incident en 2017 mais n’a pas nommé le conservateur. Mardi, elle l’a appelé publiquement dans un Fois article.

M. Korski, qui a nié les allégations, est considéré comme le favori pour affronter Sadiq Khan aux urnes l’année prochaine dans la course à la mairie de Londres.

C’est ce qu’a dit Mme Goodwin et comment M. Korski a répondu.

Qui est Daisy Goodwin ?

Mme Goodwin est une productrice de télévision respectée. Elle est surtout connue pour avoir créé le drame ITV Victoria, mais elle est également l’auteur de quatre livres et a travaillé sur des émissions de télévision telles que Escape to the Country et Grand Designs.

L’homme de 61 ans est marié à Marcus Wilford et ils ont deux filles.

Daisy Goodwin a déclaré avoir rencontré l’homme en question pour la première fois lors d’un dîner, après quoi il l’avait contactée par e-mail l’invitant au n ° 10 (Getty)

Qu’avait-elle allégué ?

Mme Goodwin a d’abord fait l’allégation de tâtonnement dans le Radio Times.

Elle a dit qu’un membre de l’équipe de David Cameron lui avait touché la poitrine après que l’homme alors anonyme l’ait «convoquée» au n ° 10 pour discuter d’une idée de programme télévisé. Ils s’étaient déjà rencontrés lors d’un dîner.

Elle a déclaré à ce moment-là : « À ma grande surprise, il a posé ses pieds sur ma chaise (nous étions assis côte à côte) et a dit que mes lunettes de soleil me faisaient ressembler à une Bond girl.

« J’ai tenté d’orienter la conversation vers la transformation des exportations en télévision incontournable. À la fin de la réunion, nous nous sommes levés tous les deux et le fonctionnaire, à mon grand étonnement, a posé sa main sur ma poitrine.

« J’ai regardé la main, puis de ma meilleure voix de Lady Bracknell, j’ai dit: » Est-ce que vous touchez vraiment ma poitrine? « »

Elle a poursuivi en racontant comment le fonctionnaire « a laissé tomber sa main et a ri nerveusement », avant de partir « croisé » mais pas traumatisé.

L’idée de télévision proposée n’a abouti à rien.

Daniel Korski a travaillé sous David Cameron (Parlement britannique)

Qu’a-t-elle maintenant allégué ?

Mardi, Mme Goodwin a déclaré que M. Korski était le conseiller spécial qui l’avait pelotée.

« Naïvement, j’ai supposé que si tout le monde savait déjà, son comportement flagrant ne serait plus toléré. Mais maintenant le spad [special adviser] qui m’a peloté, alias Daniel Korski, se présente pour être le candidat conservateur à la mairie de Londres. Je pense que c’est une raison pour le nommer.

Qui est Daniel Korski ?

L’homme de 46 ans est un homme d’affaires devenu politicien qui avait travaillé pour David Cameron alors qu’il était Premier ministre au sein de l’unité politique n ° 10.

Né au Danemark, il a déménagé au Royaume-Uni dans les années 1990 et a également réalisé des reportages pour The Spectator. Il a fondé l’entreprise PUBLIC et est actuellement vice-président du Jewish Leadership Council.

Après avoir été conseiller spécial de M. Cameron, il a travaillé aux côtés des meilleurs conservateurs Liz Truss et Tom Tugendhat. Plus tôt cette année, il s’est présenté comme le candidat conservateur à la mairie de Londres.

Daisy Goodwin assiste à une première d’ITV (PENNSYLVANIE)

Pourquoi Mme Goodwin nomme-t-elle maintenant M. Korski ?

L’écrivain a déclaré que même si elle n’avait pas nommé M. Korski à l’époque, de nombreuses personnes dans la bulle de Whitehall savaient à qui elle faisait référence. Le Daily Telegraph a rapporté son nom à propos en 2017, mais l’allégation a été démentie.

Mme Goodwin a déclaré qu’elle voulait maintenant nommer M. Korski après avoir annoncé son intention de devenir maire de Londres.

« Mais s’il y a d’autres femmes qui ont eu des expériences similaires avec lui, j’espère que cet article les encouragera à se manifester », a-t-elle déclaré. « Parce que s’il s’agit d’un modèle de comportement, les habitants de Londres méritent de le savoir. »

Elle a ajouté: « Je n’écris pas par vengeance mais pour lui envoyer un signal, ainsi qu’à tous les hommes qui maltraitent les femmes.

« Ne pense pas que tu vas t’en tirer comme ça. Des femmes comme moi, des femmes qui, par fausse fierté, ont fermé les yeux, en ont assez et on ne va plus s’en passer.

Comment M. Korski a-t-il répondu ?

Un porte-parole de M. Korski a déclaré: « Dans les termes les plus forts possibles, Dan nie catégoriquement toute allégation de comportement inapproprié quel qu’il soit. »

Après l’allégation de 2017, une déclaration a ajouté: «Je suis choqué de constater que cela est lié de quelque manière que ce soit à moi. J’ai rencontré Mme Goodwin au numéro 10 deux fois, je pense, et elle en a peut-être rencontré d’autres aussi.

« Mais je nie catégoriquement toute allégation de comportement inapproprié. Une telle allégation serait non seulement totalement fausse mais aussi totalement bizarre. »

Mme Goodwin et M. Korski ont été approchés pour commentaires.