Daniel Kitson peut-il redéfinir la relation entre bande dessinée et public ?

J’étais reconnaissant que dans les moments les plus effrayants de 2020, il ait lancé une émission de radio depuis chez lui que j’écoutais tous les jours, offrant un charme silencieux pour interrompre la ligne de basse régulière des sirènes devant ma fenêtre de Brooklyn. Plus important encore, il a enregistré une nouvelle émission, une pièce audio intitulée “Shenanigan” qu’il a vendue sur son site. Mais, conformément à sa philosophie, il a limité la distribution, à seulement 2 000 exemplaires, disponibles uniquement sous forme de disque, de CD ou de cassette. (Aucun n’est actuellement en vente.)

Un récit complexe et en couches raconté avec une précision littéraire et des effets sonores propulsifs, “Shenanigan” ressemble moins à ses spectacles de stand-up ou en solo qu’à quelque chose d’entièrement nouveau. Sa prémisse, qui rappelle “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”, transforme la comédie romantique à l’envers. Faisant des allers-retours dans le temps pour faire la chronique de la dissolution de la relation entre un couple, Bob et Poppy, Kitson présente chaque section qu’il raconte par le nombre de semaines, de jours ou d’heures avant la rupture.

Cette structure crée du suspense mais attire également l’attention sur son propre artifice, tout comme la vanité de science-fiction en son centre : une société dystopique appelée A Better Beginning efface les souvenirs des premières rencontres des couples et implante une version plus romantique. Il a été fondé par un homme au cœur brisé qui croit que l’art a ruiné les relations en créant des attentes irréalistes en matière d’amour.

Kitson interrompt périodiquement le récit pour nous donner des scènes de lui faisant le spectacle, une parodie de lui-même comme prétentieux et obsessionnel mais aussi un commentaire courant sur les thèmes qu’il explore, en particulier dans les conversations avec une amie. Elle veut savoir si l’émission parle vraiment de sa propre aversion pour les relations à long terme. Kitson rechigne, non seulement en offrant l’esquive que tout est inventé, mais en allant plus loin, ajoutant qu’il n’y a pas d’histoire vraie. « C’est comme un feu de bois », dit-il. “L’histoire affecte la véracité.”

Il a raison, d’une certaine manière, et en se concentrant sur l’histoire d’origine d’une relation, il a trouvé une métaphore résonnante pour illustrer et élargir son propos. Pour beaucoup de gens, raconter cette histoire est aussi proche que possible de comprendre comment le décor d’un comédien, raffiné par la répétition, ne peut s’empêcher de brouiller la frontière entre la vérité et la fiction. Pour prendre un exemple, après tant de récits, le souvenir de l’histoire de la rencontre de vos parents tend à évincer les événements réels dans leur esprit.