Daniel Kaluuya surmonte le premier hoquet de la nuit.

Daniel Kaluuya a connu le premier pépin de la nuit lorsque le moment est venu d’accepter sa victoire pour le meilleur acteur de soutien – le premier Golden Globe Award de sa carrière – pour avoir joué le leader radical Fred Hampton dans «Judas and the Black Messiah».

Les problèmes audio ont été un problème pendant toute la saison, et les Gotham Awards en janvier ont été remplis de problèmes en ce qui concerne les discours d’acceptation des gagnants.

Kaluuya a battu Sacha Baron Cohen («Le procès du Chicago 7»), Jared Leto («Les petites choses»), Bill Murray («On the Rocks») et Leslie Odom Jr. («Une nuit à Miami»).

Dans sa critique du film, le critique de cinéma en chef du New York Times, AO Scott, a écrit que Kaluuya présente Hampton «comme quelque chose de plus qu’un simple saint ou héros». Il a noté que l’acteur «trouve des inflexions du sudisme dans sa voix et ses manières – des nuances d’humour et de courtoisie, une appréciation des possibilités expressives du langage».