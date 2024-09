Daniel Kaluuya sera honoré avec une statue au centre de Londres

Daniel Kaluuya sera honoré par une statue dans sa ville natale de Londres célébrant le rôle marquant de l’acteur dans le tube « Get Out » de 2017.

La star oscarisée, désormais considérée comme l’un des plus grands talents du cinéma britannique, a été choisie parmi un sondage réalisé auprès de 5 000 cinéphiles britanniques comme l’acteur que les gens aimeraient le plus voir dans le cadre du parcours « Scenes in the Square » à Leicester. Square, obtenant un cinquième des voix. Sa statue – représentant la célèbre scène de « Sunken Place » dans « Get Out » dans laquelle le personnage de Kaluuya tombe dans un abîme métaphysique réprimé induit par l’hypnose – sera dévoilée en octobre.

Kaluuya rejoint un éventail éclectique de statues sur les traces du siècle dernier du cinéma, dont Harry Potter, Batman, Wonder Woman, Mary Poppins et Gene Kelly. Ces personnages ont été dévoilés il y a 4 ans et ont depuis vu des ajouts tels que le trône de fer « Game of Thrones », Clifford le gros chien rouge et Indiana Jones ornant temporairement la place. La statue de Kaluuya représenterait le succès du cinéma moderne et le talent local.

« Nous sommes ravis d’accueillir « Get Out » de Daniel Kaluuya et Jordan Peele dans notre programmation Scenes in the Square pour célébrer un succès cinématographique moderne et le talent britannique local », a déclaré Mark Williams, directeur général adjoint de Heart of London Business. Alliance, qui gère « Scenes in the Square » avec le soutien du conseil municipal de Westminster. « Cela laisse présager un avenir radieux pour notre parcours, avec Kaluuya comme symbole choisi de l’avenir du divertissement, et c’est un plaisir de pouvoir mettre en lumière un film aussi pionnier. »

En plus d’offrir un moment d’évasion à Kaluuya, qui apparaîtra ensuite dans « Black Panther », « Judas and the Black Messiah » (pour lequel il a remporté un Oscar pour un second rôle) et « Nope », « Get Out » a également catapulté le scénariste/réalisateur Jordan Peele dans les territoires des cinéastes de premier plan. Malgré un budget inférieur à 5 millions de dollars, le film a battu de nombreux records au box-office, gagnant plus de 250 millions de dollars dans le monde et devenant ainsi le premier film basé sur un scénario original le plus rentable de l’histoire d’Hollywood. Il a ensuite décroché quatre nominations aux Oscars, dont ceux du meilleur film, acteur (Kaluuya) et réalisateur (Peele) – et a valu à Peele l’Oscar du scénario original.

Selon les organisateurs, le dévoilement de la statue « Get Out » de Kaluuya coïncide avec Halloween et le Mois de l’histoire des Noirs au Royaume-Uni, en accord avec le genre d’horreur du film et ses thèmes qui mettent en valeur la culture des Noirs américains et leurs expériences vécues.