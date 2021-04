La victoire de Kaluuya était loin d’être une surprise. Les critiques ont largement salué sa performance de Hampton, un leader ascendant du Black Panther Party qui a été tué par la police en 1969. Et Kaluuya a remporté le Golden Globe du meilleur acteur de soutien plus tôt cette saison.

Mais lorsque les nominations aux Oscars ont été dévoilées le mois dernier, l’inclusion de Stanfield dans la catégorie des acteurs de soutien aux côtés de Kaluuya a déconcerté certains experts aux Oscars, qui pensaient que Stanfield convenait mieux à la catégorie du meilleur acteur. En fin de compte, cela n’a finalement pas coûté à Kaluuya, qui était considéré comme un verrou pour gagner la catégorie.

Kaluuya avait déjà remporté une nomination aux Oscars du meilleur acteur pour son tour dans le smash 2017 « Sortez. » Dimanche a marqué sa première victoire aux Oscars.

Les discours d’appel et de réponse entraînants de Kaluuya conduisent certaines des scènes les plus électriques de «Judas et le Messie noir». Mais dans une interview accordée au New York Times, Kaluuya a détaillé les efforts qu’il a déployés pour comprendre Hampton et, ce faisant, en est venu à capturer sa voix et son style de parole idiosyncratiques. «Je lui ai donné tout ce que j’avais. J’ai donné. J’ai donné. J’ai donné », dit-il alors.

Dans sa critique du film, le critique de cinéma en chef du New York Times, AO Scott, a reconnu les efforts de Kaluuya, écrivant que l’acteur « trouve des inflexions du sudisme dans sa voix et ses manières – des nuances d’humour et de courtoisie, une appréciation des possibilités expressives de Langue. »