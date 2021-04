L’acteur britannique Daniel Kaluuya a plaisanté sur la course de Meghan et Harry lors d’une apparition à la télévision américaine, affirmant qu’il était « ce à quoi la famille royale craignait que le bébé ressemble ».

Le nominé aux Oscars a fait ses débuts dans la série humoristique de longue date Saturday Night Live et a discuté du racisme britannique et américain.

Une partie de son monologue faisait référence à l’entretien à la bombe du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey le mois dernier dans lequel le couple alléguait qu’un membre de la famille – à l’exclusion de la reine ou du prince Philip – avait fait un commentaire raciste lorsque Meghan était enceinte d’Archie.

Kaluuya, qui est né à Londres de parents ougandais, a fait la lumière sur cette grave allégation lors de sa première pièce de SNL.

Il a dit: « Tout d’abord, je sais que vous entendez mon accent et que vous vous dites » oh non, il n’est pas noir, il est britannique « .

«Laissez-moi vous rassurer que je suis noir. Je suis noir et je suis britannique. En gros, je suis ce à quoi la famille royale craignait que le bébé ressemble.

Meghan, 39 ans, a déclaré à Winfrey qu’un membre anonyme de la famille royale avait «des inquiétudes et des conversations» sur la couleur sombre de la peau d’Archie avant sa naissance.

Elle a également affirmé qu’ils ne voulaient pas qu’il soit prince ou ne lui offre pas de sécurité.

En ouvrant l’émission, Kaluuya a comparé le racisme au Royaume-Uni et aux États-Unis, en disant: « Les gens me demandent ce qui est pire, le racisme britannique ou le racisme américain », a-t-il déclaré au public à l’intérieur du célèbre Studio 8H de New York.

«Permettez-moi de le dire ainsi, le racisme britannique est tellement mauvais que les Blancs sont partis. Ils voulaient être libres, libres de créer leur propre genre de racisme.

« C’est pourquoi ils ont inventé l’Australie, l’Afrique du Sud et Boston. »

La star de 32 ans a également parlé de son portrait du leader des Black Panther Fred Hampton dans Judas and The Black Messiah, lauréat d’un Golden Globe, et a rappelé aux téléspectateurs les problèmes techniques qui ont entaché son discours d’acceptation lors de la cérémonie virtuelle.

« J’étais muet! Pouvez-vous croire cela? J’ai raconté la meilleure blague de ma vie et j’étais muet », a-t-il dit.

Kaluuya, qui est nominé pour un Screen Actors Guild Award, un Bafta et un Oscar, a fait un signe de tête à son rôle dans Get Out et a déclaré: « J’avais l’impression d’être dans un endroit englouti! »