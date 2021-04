L’acteur britannique Daniel Kaluuya a remporté l’Oscar du meilleur acteur de soutien pour son rôle de militant des droits civiques et président du Black Panther Party, Fred Hampton dans Judas et le Messie noir, lors de la 93e cérémonie des Oscars organisée le 26 avril.

Dans son discours de remerciement, comme de nombreux gagnants, il a remercié Dieu, sa mère pour son amour et son soutien. Très excité, Kaluuya a mentionné que ses parents avaient des relations sexuelles, ce qui le rendait hilarant et viral.

«Nous nous amusons ce soir… Nous devons célébrer la vie, mec. On respire, on marche, c’est incroyable. C’est incroyable, genre, c’est incroyable. Ma mère et mon père, ils ont eu des relations sexuelles, c’est incroyable, tu sais ce que je dis? Genre, je suis là. Je suis tellement heureux d’être en vie, alors je vais fêter ça ce soir », comme l’a dit Kaluuya dans son discours qui a suscité quelques halètements et rires.

Confuse devant le commentaire de son fils, sa mère, qui regardait depuis BFI Southbank à Londres, a pu être vue en train de mettre la tête dans ses mains tandis qu’une sœur visiblement embarrassée joignait ses mains à son visage.

Un hub avait été mis en place à BFI Southbank pour que le proche et cher puisse voir les Oscars.

Ce commentaire hilarant est devenu l’un des discours les plus mémorables des Oscars de cette année et est également devenu un point de discussion sur Le spectacle tardif avec Trevor Noah, Stephen Colbert et Jimmy Fallon. Fallon a également joué le discours dans son ouverture Spectacle de ce soir monologue.

Dans les coulisses de la conférence de presse après la cérémonie, il est apparu que Kaluuya regrettait déjà sa remarque virale car il a dit qu’il n’avait pas réfléchi avant de parler et que sa mère pourrait lui envoyer un message à ce sujet, mais il a ajouté qu’elle avait une bonne idée de humour.

Pendant ce temps, les téléspectateurs des Oscars ont passé un moment hilarant à créer des mèmes à partir de la réaction de sa mère aux mèmes et à inonder les médias sociaux.

