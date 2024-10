Daniel Kaluuya honoré avec une sculpture de Leicester Square

Au moment où la statue est dévoilée

L’acteur oscarisé Daniel Kaluuya a été célébré avec une statue à Leicester Square représentant sa performance acclamée dans le film d’horreur psychologique Get Out. Kaluuya est arrivé en tête d’un sondage public visant à déterminer quel acteur devrait rejoindre le parcours « Scenes in the Square », composé de statues de stars situées dans le centre de Londres, célèbre pour accueillir des avant-premières de films. La statue représente une scène charnière de Get Out où le personnage de Kaluuya est hypnotisé par la mère de sa petite amie et se retrouve en retrait dans « le lieu englouti », un abîme métaphysique réprimé. La star hollywoodienne, qui était présente lorsque l’œuvre d’art a été dévoilée, a déclaré que c’était « un moment un peu bouleversant ».

Daniel Kaluuya s’est forgé une brillante carrière depuis sa performance exceptionnelle dans Get Out

Il a ajouté : « C’est un moment important dans le film. C’est incroyable qu’ils aient réussi à le capturer. C’est incroyable à quel point la statue est dynamique ; j’aime vraiment ça aussi. » A propos de la statue votée par le public, il a déclaré : « C’est ce que je trouve de plus spécial ». Il a ajouté : « Nous créons de l’art pour les gens, nous créons de l’art pour que les gens regardent, pensent et ressentent des choses, donc le fait que cela revienne de cette manière est la meilleure des bénédictions – je suis vraiment très reconnaissant envers les gens. »

Représentation

Get Out a remporté plus de 190 millions de livres sterling au box-office, le premier film basé sur un scénario original le plus rentable de l’histoire d’Hollywood, et son statut de classique de l’horreur n’a fait que croître depuis sa sortie en 2017. Le film est décrit comme ayant eu un effet profond sur la représentation des expériences de marginalisation et d’objectivation des Noirs.

Images universelles/ALAMY Get Out a été un succès mondial

Le succès de Get Out a propulsé Kaluuya vers une renommée mondiale, menant à des rôles dans Black Panther et un Performance primée aux Oscars dans Judas et le Messie noir. Le Londonien, qui a débuté sa carrière d’écrivain dans l’émission Skins de Channel 4, a récemment fait ses débuts en tant que réalisateur et scénariste de longs métrages avec The Kitchen, qu’il a également produit. Lorsqu’on lui a demandé s’il était désormais plus Hollywood que Londres, il a répondu : « Allez, bruv, je suis à Hollywood, je travaille à Hollywood mais j’ai l’impression d’être un vrai gars qui vient de tomber amoureux de mon travail. « Londres c’est moi, je suis Londres, je viens vraiment d’ici. »

Images PA Kaluuya avec Jodie Turner-Smith lors du dévoilement de la statue

Kaluuya, qui a grandi à Camdenest la dernière icône du cinéma à rejoindre le parcours Scenes in the Square de Leicester Square – d’autres incluent Harry Potter, Mary Poppins, Gene Kelly et Batman. Mark Williams, directeur général adjoint de l’organisation Heart of London Business Alliance, organisatrice du sentier, a déclaré que la statue était une célébration d’un succès cinématographique moderne et du talent britannique local.