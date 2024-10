Daniel Kaluuya honoré avec une sculpture de Leicester Square

Le succès de Get Out a propulsé Kaluuya vers une renommée mondiale, menant à des rôles dans Black Panther et à une performance oscarisée dans Judas and the Black Messiah.

Le Londonien, qui a débuté sa carrière d’écrivain dans l’émission Skins de Channel 4, a récemment fait ses débuts en tant que réalisateur et scénariste de longs métrages avec The Kitchen, qu’il a également produit.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était désormais plus Hollywood que Londres, il a répondu : « Allez, bruv, je suis à Hollywood, je travaille à Hollywood mais j’ai l’impression d’être un vrai gars qui vient de tomber amoureux de mon travail.

« Londres c’est moi, je suis Londres, je viens vraiment d’ici. »