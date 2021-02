Dans la scène, Kaluuya en tant que leader des Black Panther Fred Hampton prononce son célèbre discours « Je suis un révolutionnaire ».

« Ce n’est pas comme si j’étais devenu lui, j’avais l’impression qu’il était là », a récemment déclaré Kaluuya à CNN. « J’avais l’impression qu’il venait à travers moi, comme s’il était dans la pièce. »

Le film puissant raconte l’histoire de Hampton, qui a été tué lors d’un raid de la police à son domicile à l’âge de 21 ans, après avoir travaillé sans relâche en tant que Blank Panther à Chicago pour aider les défavorisés et forger des alliances entre gangs rivaux.

Le film raconte une histoire historique avec des thèmes d’actualité, a déclaré Kaluuya.

« Ce film et ce que le président Fred a dit et ce que représentait le Black Panther Party est capable d’exprimer ce que beaucoup de gens ressentent en ce moment », a-t-il déclaré. « Je pense que l’année dernière, après les meurtres de George Floyd et Breeona Taylor, il y avait beaucoup de sentiment. »

« Et je me souviens de Shaka [King, the movie’s director] parlant au reste de la classe, en pensant, wow, comme ces gars-là ont dit exactement ce qui se passait en ce moment « , a ajouté Kaluuya. » Non seulement ils l’ont dit, mais ils avaient des stratégies et des plans pour aider au combat et pour aider à faire face aux choses et aider à autonomiser les gens. «

Le film réunit également Kaluuya avec sa co-star de « Get Out » Lakeith Stanfield, qui joue William O’Neal, l’homme qui a infiltré le groupe de Hampton à la demande du FBI et l’a finalement trahi aux autorités.

« L’homme incroyable de Lakeith, c’est juste un talent incroyable », a déclaré Kaluuya. « C’est incroyable d’avoir quelqu’un qui marche sur le même chemin que vous. Avec ‘GetOut’ et ‘Judas’, nous avons vécu deux expériences uniques. »

Stanfield a fait écho à cela.

« Daniel est cool, un travailleur acharné, toujours agréable d’être avec lui, un gars intelligent et nous nous entendons bien », a déclaré Stanfield à CNN. « J’espère que nous pourrons faire plus de choses ensemble. »

Stanfield a dit que la scène «Je suis révolutionnaire» était «belle».

«Cela s’est accéléré», dit-il. « C’était une chose unique de voir toutes ces belles peaux noires et Afros soutenir une pensée centralisée. »

Les deux hommes ont travaillé dur pour incarner les vrais hommes qu’ils incarnaient – quelque chose qui était un peu plus difficile pour Stanfield car il y avait beaucoup moins de sources disponibles sur O’Neal.

« Parce qu’il faisait des opérations secrètes avec le FBI, son identité et tout ce qui le concernait, n’étaient évidemment pas très bien connus à l’époque », a déclaré Stanfield. « Donc, je n’avais pas beaucoup de choses avec qui travailler, mais j’ai eu son interview de [the documentary] «Les yeux sur le prix» [in which O’Neal appeared] et quelques transcriptions judiciaires, ainsi que quelques histoires de récits de seconde main et de points de vue sur qui il était et ce qu’il a fait. «

Avec cela, l’acteur a reconstitué une performance d’un homme qui regrette ce qu’il pense devoir faire pour empêcher les forces de l’ordre de le punir pour ses propres crimes.

Kaluuya a déclaré qu’il avait rencontré Fred Hampton Jr.et sa mère (représentée dans le film par l’actrice Dominique Fishback) pendant plusieurs heures et avait écouté attentivement pour en savoir plus sur l’homme dont il avait dit qu’il ne connaissait que des bribes avant de signer le film.

Stanfield a déclaré qu’il avait retiré quelque chose de puissant du projet.

«Pour continuer sur l’idée qu’il y a du pouvoir là où il y a des gens avec une compréhension et des objectifs et des ambitions centralisés», a-t-il déclaré. « C’est une belle vérité à réaffirmer à travers ce projet. »

« Judas et le Messie noir » sortira vendredi. Warner Bros. et CNN partagent la société mère WarnerMedia.