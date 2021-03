Non seulement les femmes représentaient un nombre record de 76 nominations, mais deux femmes ont été nominées dans la catégorie du meilleur réalisateur pour la première fois.

Vous trouverez ci-dessous les réactions de certains des nominés.

<< Le président Fred Hampton était une lumière, un phare d'un être qui illuminerait tout ce qu'il touchait avec son incroyable message. Avec la capacité de commander n'importe quelle scène et privé de sa chance de captiver un public mondial. Il a créé des stratégies qui ont soutenu et élevé le communauté noire mais aussi unifié d'autres communautés avec son rire, son esprit, sa passion et son amour. Aujourd'hui, je suis honoré d'être nominé pour avoir incarné un homme dont je respecte profondément les principes et pour m'avoir guidé à marcher sur ses traces. Avec la bénédiction de la famille du président Fred Hampton, et le soutien indéfectible de Ryan Coogler, Shaka King et Charles King, et le casting dirigé par LaKeith Stanfield et Dominique Fishback, je suis devenu un navire pour l'esprit du président Fred à un moment où nous avons besoin de son cri de ralliement pour l'égalité et la justice plus que jamais. Je félicite mes collègues nominés pour leur travail impressionnant. Être vu et célébré par mes pairs à l'Academy of Motion Picture Arts & Sciences est une belle humilité et je je suis profondément reconnaissant. Merci."

Maria Bakalova, meilleure actrice dans un second rôle, ‘Borat Subsequent Moviefilm’

« Wow Wa We Waa! Merci à l’Académie pour cet honneur! Je ne peux vraiment pas y croire – entendre mon nom en compagnie de ces femmes remarquables et de leurs performances à couper le souffle est un rêve devenu réalité! Je suis tellement reconnaissante à Sacha Baron Cohen et à ma famille Borat et félicitations à eux pour leur nomination à la lecture sur écran adapté. «

Yuh-Jung Youn, meilleure actrice dans un second rôle pour «Minari».

« Jamais dans mes rêves je n’ai pensé qu’une actrice coréenne serait nominée pour un Oscar, et je ne peux pas croire que c’est moi! Je suis incroyablement ému par cet honneur. Merci beaucoup AMPAS, A24, Plan B, ma famille Minari et toute notre distribution et notre équipe. Nous avons fait ce film avec amour, et je vous remercie de nous avoir adoré en retour. Et merci, Isaac. Tout cela à cause de vous! «

Riz Ahmed, meilleur acteur dans un rôle principal, ‘Sound of Metal’

« Wow! Je suis honoré d’être nominé par mes collègues acteurs aux côtés de ces performances inspirantes, et je suis reconnaissant à l’Académie pour leur soutien et leurs encouragements. Je suis également ravi pour notre scénariste-réalisateur visionnaire Darius Marder et le brillant Paul Raci, ainsi que notre monteur Mikkel, le concepteur sonore Nicolas et le co-scénariste Abe Marder. Ces nominations représentent le temps, la générosité et les talents de tant de personnes – tous nos incroyables acteurs, équipes, producteurs, et en particulier je tiens à remercier mes mentors dans les communautés de percussions, de désintoxication et de sourds. »

Sound of Metal explique comment une crise de santé peut vous couper de votre vie et de vos proches, et vous forcer à grandir de manière inattendue. Dans une année difficile pour tant de gens, j’espère que cette histoire pourra nous inspirer à forger des liens nouveaux et plus profonds avec nous-mêmes et les autres.

Thomas Vinterberg du meilleur long métrage international pour «Another Round».

« C’est une excellente nouvelle. Merci beaucoup à l’Académie, et félicitations à mes collègues nominés. Je suis honoré de faire partie de votre entreprise. J’ai fait des films au fil des ans, mais aucun d’entre eux n’a eu autant d’importance pour vous. moi comme celui-ci. Au cours d’un long voyage comme celui-ci, il importe surtout d’être entouré de grands collaborateurs qui sont aussi de très bons amis. Mes acteurs, Mads, mon co-scénariste Tobias, Sturla my DOP, mes producteurs de Zentropa et l’incroyable derrière les talents de la scène étaient tous dans ce voyage avec moi et ont donné tout ce qu’ils avaient. Merci du Danemark. «

Darius Marder, meilleur réalisateur pour «Sound of Metal».

« Sound of Metal a été créé par un groupe d’artistes qui ont consacré leur cœur à tout ce processus. Faire refléter les intentions de notre casting et de notre équipe dans six nominations pour la première fois a été pour le moins accablant, en particulier sur le dos de quelque chose que tout le monde impliqué dans le film par pure passion artistique. Merci à Amazon Studios et à l’Académie pour cette matinée extraordinaire. «

Tomm Moore & Ross Stewart Meilleur long métrage d’animation pour «Wolfwalkers».

<< Au nom de tout notre incroyable meute de loups talentueux à Kilkenny, Paris, Luxembourg et au-delà, nous sommes extrêmement reconnaissants et heureux d'être nominés aux Oscars de cette année. Quel honneur pour nous tous et un immense merci à nos amis d'Apple, GKids, et tous nos partenaires de financement et de distribution dans le monde qui nous ont permis de faire ce film et de le mettre au monde. Notre film est une lettre d'amour à l'animation dessinée à la main et à son potentiel intemporel, à la nature et à notre biosphère commune et à notre maison ici en Irlande , son histoire et sa culture, son folklore et ses habitants. "