Daniel Kaluuya et Chadwick Boseman sont tous deux reconnus pour leurs rôles au cinéma.

Dès que les nominations ont été annoncées le 3 février, l’association de presse étrangère a été sévèrement critiquée pour avoir négligé des films avec principalement des acteurs noirs, y compris « Da 5 Bloods » de Spike Lee. Mais la cérémonie a commencé par des honneurs consécutifs pour les acteurs noirs. Le premier lauréat de la soirée était Daniel Kaluuya, du meilleur acteur de soutien pour sa performance en tant que leader des Black Panther Fred Hampton dans «Judas and the Black Messiah». John Boyega a ensuite remporté le prix du meilleur acteur de soutien dans une série télévisée pour avoir joué un policier dans «Small Axe» d’Amazon.

«Soul» de Pixar, qui mettait en vedette un protagoniste noir – un musicien de jazz en herbe à la recherche de son inspiration – a remporté le Globe du meilleur film d’animation. Dans un moment embarrassant, Pete Docter, qui a réalisé «Soul», et Dana Murray, la productrice principale du film, tous deux blancs, ont prononcé des discours de remerciement en direct tandis que le co-réalisateur du film, Kemp Powers, qui est noir, a semblé recevoir une brève dérive, offrant des remerciements dans une vidéo enregistrée qui a joué sur l’iPad de Docter. (Kemp avait apparemment on ne lui a dit que dimanche qu’il était candidat. Les codirecteurs ont été exclus dans le passé.)

«One Night in Miami», un drame factuel sur une réunion de quatre sommités noires, a reçu trois nominations, y compris pour la mise en scène de Regina King et le portrait de Sam Cooke par Leslie Odom Jr. Le meilleur espoir du film était dans la catégorie chanson, où son contemplatif « Parlez maintenant», Chanté et co-écrit par Odom, a attiré un signe de tête. Mais le Globe de la meilleure chanson est allé de façon inattendue à Diane Warren et aux contributeurs de «Io Si», de «The Life Ahead», une entrée de Netflix.

Le manque de diversité de l’association de presse a été un motif récurrent tout au long de l’émission. «C’est formidable d’être Black (de retour) aux Golden Globes», a déclaré Sterling K. Brown lorsqu’il est monté sur scène avec sa co-vedette de «This Is Us» Susan Kelechi Watson pour remettre deux prix.