Daniel Kaluuya dirige Kano dans The Kitchen : “Il y a eu beaucoup de croissance”

Par Sabrina Fearon-Melville

nouvelles de la BBC

il y a 2 heures

Source des images, Getty Images Légende, Kane “Kano” Robinson et Daniel Kaluuya plaisantent lors de la première de The Kitchen en octobre

L’acteur britannique oscarisé Daniel Kaluuya est passé derrière la caméra pour la première fois pour réaliser The Kitchen, un drame qui se déroule au milieu des profondes divisions sociales d’un Londres alternatif.

The Kitchen s’ouvre sur un scénario à la Robin des Bois, dans lequel une bande de jeunes détourne un camion blindé pour récupérer ses rations afin de les redistribuer à leur communauté dans une zone surnommée la Cuisine.

Le premier film conjoint de Kaluuya et Kibwe Tavares dépeint un Londres sombre et désespéré où les logements sociaux n’existent plus.

Mettant en vedette Kane “Kano” Robinson de Top Boy et Jedaiah Bannerman, un nouveau venu de 14 ans, le film parle du cœur d’un paysage en évolution et de la façon dont, bien qu’opprimés, les gens peuvent toujours éprouver de la joie et de la convivialité.

Légende, The Kitchen est centré sur la relation entre Izi de Robinson et Benji, joué par Bannerman

Kaluuya est connu pour avoir joué dans des films comme Get Out, Black Panther et Judas & The Black Messiah. Il y a dix ans, il a été inspiré par l’histoire d’un braquage réel alors qu’il était assis dans un salon de coiffure – et cela deviendra la base de deux des scènes clés de son nouveau film.

Kaluuya, Tavares et le producteur Daniel Emmerson ont passé des années à rassembler l’idée, à recevoir un financement de Sundance Labs et à créer finalement leur long métrage de science-fiction au rythme effréné.

“Il y a eu beaucoup de progrès. Passer du désir que ce soit génial à celui qui veut que ce soit honnête a été la plus grande transition pour moi”, déclare Kaluuya.

The Kitchen dépeint un Londres sombre, rehaussé par le contexte architectural de Tavares et des effets visuels étonnants. Le Barbican Conservatory et l’ancien London Electricity Board Building ajoutent à la nature brutaliste de son paysage.

Légende, Robinson joue un jardinier dans une pépinière futuriste

“En tant qu’architecte, vous avez tendance à construire des choses nouvelles”, explique Tavares. “Même si nous essayons de montrer une réalité alternative, ce n’est en réalité qu’une version de Londres qui célèbre ce qui existe déjà, par opposition à quelque chose de trop déprimant ou de mauvais.”

Le personnage de Robinson, Izi, est souvent vu regardant les toits de Londres depuis son appartement délabré, se demandant à quel point il est sur le point de pouvoir commencer quelque chose de nouveau.

L’association caritative Shelter rapporte que depuis 1991, il y a eu une perte nette annuelle de plus de 20 000 logements sociaux et qu’il n’y a pas assez de logements construits pour couvrir cette perte.

Le film de Kaluuya reflète cela dans la représentation de la Cuisine, un imposant ensemble de gratte-ciel qui ressemblent à tous les camps de survivants des films post-apocalyptiques. Il contraste directement avec l’éclat brillant des nouvelles constructions environnantes, une menace pour ceux qui n’ont tout simplement pas les moyens de déménager.

Légende, Kaluuya a remporté un Oscar en 2021 pour son rôle dans Judas et le Messie noir

Le logement est une question importante pour Kaluuya. “Ce que nous voulons ou ce dont nous avons besoin n’est pas ce dans quoi nous vivons. Et aussi, le mouvement [of people] est alimentée par le climat social”, dit-il.

“Et parfois, cela n’a pas de sens de rester dans le quartier où l’on se trouve à cause d’une taxe sur les chambres à coucher. Mon amie est allée à l’université et maintenant sa mère ne peut pas vraiment payer la taxe sur les chambres supplémentaires. Des trucs comme ça accélèrent cette rupture. d’une communauté, à mon avis.”

Kaluuya tenait également à montrer des moments de joie, comme avec des scènes se déroulant dans une discothèque à roulettes. “Il y avait un souci du plaisir dans le passé et je voulais refléter cela”, dit-il.

“J’adore ça [song and dance] séquence dans Singing In The Rain et j’adore Ferris Bueller’s Day Off. Je voulais ça pour nous et j’ai participé à tellement de raves qui ont été des moments incroyables dans ma vie.”

À un moment donné du film, le personnage de Bannerman, Benji, se promène pour la première fois dans les rues de Kitchen. L’agitation est évidente et, même si la menace d’expulsion plane, les gens continuent de se faire couper les cheveux et d’acheter des fruits frais, la communauté a prévalu.

Le jeune acteur dit qu’il a commencé à nouer une amitié avec Robinson bien avant le début du tournage. “Je m’entendais bien avec tous ceux avec qui je travaillais. La communauté sur le plateau ressemblait à celle que j’ai dans la vraie vie, mais à plus petite échelle”, dit-il.

“J’ai trouvé très difficile de filmer les scènes émotionnelles, mais j’ai aussi beaucoup aimé explorer ce côté de Benji. Benji et moi sommes semblables parce que nous posons toujours des questions, mais il est plus courageux que moi car je suis assez timide en dehors du plateau. ”

Le sentiment de communauté qui a été favorisé entre Robinson et Bannerman sur le plateau a trouvé sa place dans le film.

Légende, L’ancien footballeur Ian Wright incarne Lord Kitchener, un DJ pour les résidents de Kitchen

Robinson livre une performance pleine de profondeur. Dans sa première scène, Izi, obsédé par lui-même, utilise la réserve limitée d’eau chaude, au grand dam de ses concitoyens.

L’ancien footballeur Ian Wright incarne Lord Kitchener, un MC de radio pirate et “véritable voix de la communauté”, qui réveille les habitants de Kitchen chaque matin avec des hymnes de la vieille école et des motivations pour prendre soin les uns des autres.

Le personnage de Wright représente la « possibilité » dans son défi et parle de ce que Robinson pense que le film veut vraiment partager.

“C’est ce que cela pourrait être si nous disions simplement, non, nous pourrions potentiellement arriver à un meilleur endroit. Cela pourrait empirer un peu, mais il y a la possibilité d’un autre côté”, dit-il.

Emmerson réfléchit à la façon dont la cuisine décrit la communauté comme étant une « famille beaucoup plus grande ».

Il y a aussi Staples, joué par Hope Ikpoku Jnr, et sa bande d’« enfants perdus », qui se déplacent sur des motos et des vélos BMX, contrariant les agents chargés de l’application du logement et redistribuant les richesses.

Et il y a une communauté de skate florissante, qui passe des moments inoubliables, oubliant les soucis qui les entourent pendant qu’un DJ tourne des classiques.

“Il y a eu un raid la veille et ils ont répondu par une fête et du plaisir. Les riders sont une organisation appelée Bikestormz et les skaters que nous avons trouvés via les réseaux sociaux”, a déclaré Emmerson à la BBC à propos du recrutement de locaux.

En fin de compte, The Kitchen parle de « cycles » et de retour à la communauté, dit Kaluuya.

“Les gens continuent de tourner, de voyager et de se déplacer. Ils utilisent tous leurs roues pour des raisons différentes, pas seulement pour commettre des crimes, pour le travail ou pour le plaisir.”