Daniel Joseph – Kelowna Capital Nouvelles

Daniel Joseph – Candidat au Conseil

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance et le développement à Kelowna ?

Nous avons dix ans de retard dans la planification et la construction de l’infrastructure nécessaire pour soutenir notre croissance. Un zonage plus intelligent pourrait éliminer notre crise immobilière et locative et créer un surplus d’inventaire au cours des six prochaines années. En ce qui concerne le zonage résidentiel uniquement, le zonage RM5/RM6 devrait être stratégiquement envisagé à la place du RU7, afin de favoriser le développement de complexes d’habitation à ossature de bois de faible à moyenne hauteur, de protéger la canopée des arbres et d’aider à créer des quartiers abordables et propices à la marche.

Il est maintenant nécessaire de prendre des décisions cruciales sur l’infrastructure de transport en commun. À court terme, la mairie doit envisager de replanifier les routes qui se croisent le long de Harvey pour réduire la congestion, ainsi que d’augmenter la capacité de nos bus en termes d’itinéraires et de fréquence. À long terme, nous devons débattre soit du jumelage du pont, soit d’une solution de transport alternative telle que le projet hydrail UBCO.

En 2021, Kelowna avait le deuxième taux de criminalité contre les biens le plus élevé au pays, que devrait faire le conseil municipal pour aider à lutter contre les crimes de rue et contre les biens dans la ville ?

Le simple fait d’ajouter plus d’agents de police sera inefficace, quiconque a dû faire face à des crimes contre les biens récemment le saura. Nous avons besoin d’un zonage plus intelligent pour créer plus d’inventaire, aider à niveler le marché immobilier, lutter contre la montée en flèche des loyers et dépenser l’argent dont nous disposons pour lutter plus efficacement contre le sans-abrisme et la toxicomanie. Faire sortir les gens de la rue aura un impact significatif sur la criminalité.

À votre avis, quelle est la responsabilité des conseils d’aider les sans-abri et de fournir des logements abordables aux résidents de Kelowna?

L’aide aux personnes en situation d’itinérance n’est pas un problème isolé. L’inabordabilité qui monte en flèche est une attente à Kelowna, et il n’en a pas toujours été ainsi. Le premier condo que ma famille a acheté il y a près de huit ans a augmenté de plus de 400 %. Les tarifs de location ont suivi de près. Le revenu médian en Colombie-Britannique au cours de la même période – 129 %.

Pour brosser un tableau plus humain de ces statistiques, une personne vivant de l’aide sociale/travaillant à temps partiel s’est qualifiée pour louer notre condo lors de sa première mise sur le marché locatif. Aujourd’hui, ce même condo ne peut être loué que par quelqu’un qui travaille au minimum à temps plein à 17,00 $/heure. Le logement abordable n’est pas simplement un problème d’itinérance. Le conseil municipal doit adopter une stratégie de zonage et de développement plus intelligente pour s’assurer que nous avons un inventaire pour tout le monde. Ce n’est pas sorcier, c’est de la bonne gouvernance.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Charlie Hodge. Même si je ne suis pas d’accord avec toutes les décisions qu’il a prises, je respecte chacune d’entre elles. Cet homme se bat pour sa communauté et ne recule jamais devant ce en quoi il croit.

