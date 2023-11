Daniel Jones souffre d’une déchirure du LCA ; dehors pour la saison

Jones ne se souviendra pas avec tendresse de la saison 2023. Un an après avoir mené les Giants à leur première place en séries éliminatoires en six ans et décroché un nouveau contrat, Jones n’a lancé que deux passes de touché – toutes deux en Arizona le 17 septembre – et six interceptions. Il s’est blessé au cou à Miami le 8 octobre et a raté les trois matchs suivants. Jones est revenu sur le terrain hier mais n’a joué que 21 snaps. Les deux derniers auront des répercussions importantes à court et à long terme.

Lors du dernier jeu du premier quart, un premier essai depuis la ligne de 47 verges des Raiders, Jones s’est déplacé vers sa droite pour échapper à l’ailier défensif Maxx Crosby. Jones s’est arrêté brusquement, a planté son pied droit dans l’herbe et est tombé alors que son genou se pliait anormalement. Crosby est ensuite tombé sur lui pour un sac de 7 verges. Jones s’est levé lentement et semblait mal à l’aise à la fin du quart-temps.

Entre les quarts, Jones a fait du jogging, a parlé aux entraîneurs et au personnel médical sur la touche et a déclaré qu’il était prêt à continuer. Mais lors du premier jeu du deuxième quart-temps, il a décoché un coup de fusil de chasse, a reculé de trois pas et est tombé sans personne près de lui. Alors que Malcolm Koonce effectuait une touche de survol pour un sac de 10 verges, Jones a attrapé son genou droit. Il s’est relevé, a marché jusqu’à la ligne de touche sans aide et a disparu d’abord dans la tente médicale de touche, puis dans le tunnel du stade.

“Il est venu, a commencé à courir d’avant en arrière, à se détendre, a dit à nos gars qu’il allait bien, puis il est retourné là-bas”, a déclaré Daboll. “Et évidemment, lors de cette chute, il est redescendu. C’est ce que c’était.”

Daboll et les joueurs qui ont pris la parole publiquement aujourd’hui ont été interrogés sur l’état d’esprit de Jones.

“Je lui ai évidemment parlé dans l’avion avant qu’il ne passe l’IRM, et puis en réalité, je l’ai vu pendant 30 secondes ici avant d’entrer dans cette conférence de presse”, a déclaré Daboll. “Il avait une réunion avec les médecins, il m’a juste interrompu et m’a dit ce que c’était. Je lui ai fait un câlin, et c’est tout ce que je peux faire en ce moment.”

“C’est un compétiteur”, a déclaré Slayton. “Même si nous ne savions pas jusqu’à ce matin qu’il s’était officiellement déchiré le LCA, mais ces moments en tant que joueur, évidemment, la pensée vous traverse la tête et la première émotion est la dévastation. Nous travaillons tous extrêmement dur pour tirer le meilleur parti de “Les 17 opportunités que nous avons chaque année de jouer au jeu que nous aimons et laisser passer cela n’est pas facile à gérer pour aucun d’entre nous. C’est une personne très résiliente, un individu très fort – mais il n’est pas non plus seul dans ce cas-là. Nous” Nous le soutiendrons, nous le soutiendrons et serons avec lui tout au long de ce processus. »

Depuis que Jones est devenu le quart partant lors du troisième match de sa saison recrue 2019, les Giants ont une fiche de 3-10 dans les matchs qu’il a manqués, dont 1-2 cette année. La saison la plus comparable à leur situation actuelle est 2021, lorsque Jones a raté les six derniers matchs en raison d’une blessure au cou. Les Giants n’ont marqué que 56 points tout en perdant les six matchs avec un combo Mike Glennon/Jake Fromm au poste de quart-arrière.

“C’était une situation un peu différente à l’époque parce qu’il y avait beaucoup d’autres choses en dehors de cela”, a déclaré Slayton. “Notre personnel était en danger cette saison-là. Évidemment, notre DJ, puis Mike Glennon, notre remplaçant, ont fini par disparaître. Ensuite, nous avons fait appel à Jake Fromm, de l’endroit où nous l’avions amené à l’époque, essentiellement hors du canapé. Nous Nous étions alors dans une situation un peu différente, dans un espace différent de celui que nous (sommes) maintenant en tant qu’équipe.