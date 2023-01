Daniel Jones joue comme QB de franchise dans le bouleversement des Vikings par les Giants

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

Les Giants de New York ont ​​toujours cru que Daniel Jones était “bon”. Ce qu’ils ne savaient pas, ce qu’ils ne pouvaient pas savoir, c’était s’il était assez bon.

Dimanche, après quatre ans d’incertitude, ils avaient besoin que leur quart-arrière de franchise soit assez bon pour s’imposer en séries éliminatoires, pour les porter quand c’était nécessaire. Tous les QB ne le peuvent pas.

Considérez que ce n’est que la dernière d’une série de questions auxquelles Jones a répondu à la fin de cette saison – une saison qui consistait à déterminer s’il était vraiment le quart-arrière de New York du futur. Oui, il a été assez bon pour gagner lors de ses débuts en séries éliminatoires, portant même les Giants à leur première victoire en séries éliminatoires en 11 ans.

En fait, Jones a été plus que bon contre les Vikings. Il était génial.

“Je dirais que je suis impressionné, mais je ne suis pas choqué”, a déclaré le porteur de ballon des Giants Saquon Barkley après que Jones ait mené les Giants à une victoire de 31-24 au Minnesota lors de la ronde des jokers. “Il a fait ça toute l’année, mec. C’est un joueur spécial.”

“Daniel Jones a joué le match de sa vie” Kevin Burkhardt et Greg Olsen parlent du jeu incroyable que les Giants ont obtenu de leurs grands joueurs, dont Daniel Jones et Saquon Barkley.

En fait, Jones, 24 ans, n’avait jamais fait ça comme ça à aucun moment de sa carrière mouvementée. Il a complété 24 des 35 passes pour 301 verges et deux touchés contre les Vikings, et il a maintenu la défense déséquilibrée en exécutant un sommet en carrière 17 fois pour 78 verges également (bien que les trois derniers points aient été des genoux en formation de victoire).

Jones a montré un talent remarquable pour savoir quand aller et quand lancer. Il n’a jamais raté quand l’un de ses récepteurs non annoncés s’est ouvert. Et quand ils ne l’ont pas fait, Jones les a frappés avec des balles, leur donnant une chance de faire des captures même lorsque les défenseurs étaient sur le dos.

Plus important encore, il a fait ce que les quarts de franchise sont censés faire – il a mené les Giants et leur attaque généralement anémique à quatre touchés et un panier sur sept disques. Et il aurait dû en avoir plus que ça. Jones a couru pour un touché sur le terrain, seulement pour le voir anéanti par une pénalité de décalage illégale sur l’ailier rapproché recrue Daniel Bellinger.

Lors de l’avant-dernier entraînement des Giants – celui avant qu’ils ne se mettent en formation pour la victoire – ils n’ont lancé qu’à cause de la terrible troisième chute de Darius Slayton.

“Il a bien joué”, a déclaré l’entraîneur des Giants Brian Daboll à propos de Jones à sa manière typiquement discrète. “Ouais, il a bien joué. Gagner au football.”

Dit qu’il sous-estimait peut-être un peu la performance de son quart-arrière, Daboll a déclaré: “N’est-ce pas” bon “un bon adjectif à utiliser?”

“Je ne suis pas un écrivain. Je ne suis qu’un entraîneur”, a-t-il ajouté. “Je l’ai dit toute l’année, Daniel a été bon pour nous. Il continue d’être bon pour nous. Il a joué un bon match. Je suis fier de lui.”

Même si Daboll voulait peindre cela comme des affaires comme d’habitude pour Jones, c’était vraiment tout sauf cela. Il a certainement joué mieux que la normale au cours de ses derniers matchs – notamment sa performance de 334 verges au Minnesota la veille de Noël. Mais il n’a jamais été aussi dangereux et productif en tant que menace à double sens. Il a couru pour 91 verges lors d’une victoire contre les Colts il y a deux semaines, mais n’en a réussi que 177. En fait, depuis Thanksgiving, il n’a dépassé 200 verges par la passe qu’une seule fois et 70 verges au sol deux fois.

Pourtant, dans le plus gros match de la carrière de Jones, Daboll a décidé de mettre le ballon entre les mains de son quart-arrière de franchise – celui que les Giants devraient signer un énorme contrat au cours des prochains mois. Barkley, qui pensait probablement être le joueur incontournable de New York ce week-end, a également eu un sacré match avec 109 verges au total. Mais il n’a été invité à courir que neuf fois et n’a été ciblé que sur six passes.

Barkley n’était qu’un joueur de soutien dimanche. Jones était en tête. Ce jeu, tant par sa conception que par sa performance, lui appartenait. Et il a fait ce que font les grands quarterbacks. Il a même mené les Giants à un touché au quatrième quart, les plaçant définitivement en tête, complétant quatre grosses passes de 10 verges ou plus sur le disque et décrochant un premier essai sur un fougueux, quatrième et 1 furtif du Minnesota 7.

Il a tout fait.

“Oh, mec, il était génial”, a déclaré le receveur Isaiah Hodgins. “Il nous a menés. C’est le général de terrain. Je suis juste heureux de faire partie de ce club.”

“Il a très bien joué”, a ajouté le porteur de pointe Kayvon Thibodeaux. “Il n’a jamais bronché.”

La vérité, comme Daboll a tenté de le souligner, est que Jones n’est pas le seul à ne pas avoir bronché. La ligne offensive des Giants était formidable, donnant à Jones tout le temps et les trous dont il avait besoin pour diriger l’attaque. Hodgins, le plus méconnu des receveurs non annoncés des Giants, a réussi huit attrapés pour 105 verges et un touché.

La défense des Giants a transformé le receveur All-Pro Justin Jefferson en spectateur, avec sept attrapés pour seulement 47 verges, et a arrêté les Vikings sur deux entraînements clés dans les six dernières minutes et demie pour ranger le match.

Toute cette équipe de surdoués s’est réunie et a réalisé sa meilleure performance de la saison, organisant un match revanche lors du tour divisionnaire samedi prochain à Philadelphie, contre une équipe des Eagles qui a déjà battu New York à deux reprises. Tous les Giants méritent beaucoup de crédit pour être même arrivés à ce point, et ils ont tous contribué à la victoire de dimanche.

Mais c’est toujours une ligue dirigée par les quarts. Et Jones a montré de quoi les Giants sont capables lorsqu’ils obtiennent une performance spéciale de leur signaleur.

“Je pense que nous avons eu certains de nos meilleurs matchs récemment”, a déclaré Jones. “Nous avons trouvé des trucs qui fonctionnent pour nous. Nous continuerons à le faire.”

Ou du moins ils essaieront. Ce ne sera pas facile contre une défense des Eagles qui s’est classée troisième au classement général, menant la ligue avec 70 sacs absurdes. Jones les a affrontés une fois cette saison, une défaite de 48-22 le 11 décembre. Il a lancé pour 169 verges et a couru pour 26.

Alors, qui sait si ce match contre les Vikings a été le début de quelque chose de grand pour Jones ? Peut-être que cela déclenchera une course magique et inattendue à travers les séries éliminatoires. Ou peut-être que c’est juste un signe qu’il a l’assurance et la capacité de le faire à nouveau plus tard dans sa carrière.

Mais au moins maintenant, les Giants savent qu’il peut le faire, qu’ils peuvent s’appuyer sur lui dans un grand moment, qu’il peut les porter sur une grande scène. Une équipe ne peut pas devenir un véritable concurrent du Super Bowl sans un quart-arrière capable de le faire.

Et savoir qu’ils l’ont n’est pas seulement un bon sentiment pour les Giants. C’est le meilleur sentiment qu’une franchise puisse avoir.

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC East pour FOX Sports, couvrant les Washington Commanders, les Philadelphia Eagles et les New York Giants. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano .

Les meilleures histoires de FOX Sports :