Daniel Jones en fait-il assez pour que les Giants le gardent?

À sa quatrième année avec les Giants de New York, le quart-arrière Daniel Jones a aidé l’équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires. A-t-il fait assez pour rester avec l’équipe dans un avenir prévisible ?

L’année dernière encore, les fans des New York Giants portaient des sacs en papier sur la tête au MetLife Stadium, gênés de montrer leur visage qu’ils avaient en fait payé de l’argent pour acheter des billets pour regarder l’équipe et boire leur Pepsi gratuit lors de la “Journée d’appréciation des fans”. .” Sans oublier que ces fans ont regardé l’équipe entrer dans la formation de reddition au plus profond de leur propre territoire pour donner à leur parieur plus de place dans leur finale à domicile, bien loin de ce que l’entraîneur-chef de l’époque, Joe Judge, a prêché lors de sa conférence de presse d’introduction en 2020. Ce fut une triste période de cinq ans pour les Giants.

Beaucoup de choses peuvent changer en un an. Avec Brian Daboll venant des Buffalo Bills pour être leur nouvel entraîneur-chef, l’équipe a dépassé les attentes et est maintenant en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016. Ils l’ont fait en battant les Colts d’Indianapolis 38-10 et le quart-arrière. Daniel Jones y a joué un rôle important.

Dans la victoire, Jones a complété 19 tentatives de passes sur 24 pour 177 verges et deux touchés, tout en courant également pour 91 verges et deux touchés. Peut-être plus important encore, Jones a reçu une ovation debout de la part des fans après avoir été retiré du match après avoir ramené l’équipe aux séries éliminatoires.

Jones en a-t-il fait assez pour justifier un séjour prolongé avec les Giants ?

Daniel Jones en a-t-il fait assez pour rester avec les Giants ?

En ce qui concerne la réception de Jones après son introduction dans la région de New York / New Jersey, elle était au mieux glaciale. Les fans ont regardé l’équipe passer le rusher du Kentucky Josh Allen pour emmener Jones à la sixième place du repêchage de la NFL 2019. Cela n’a certainement pas aidé que le directeur général de l’époque, Dave Gettleman, ait déclaré qu’il avait été vendu à Jones au cours de ses trois séries disputées dans le Senior Bowl. Jones a montré une réelle promesse lors de sa saison recrue, mais ne l’a jamais vraiment reproduite. Jusqu’ici.

Jones n’a pas eu la meilleure des chances au cours de ses trois premières années dans la ligue, car il avait deux équipes d’entraîneurs différentes au cours de cette période. Pat Shurmur a été licencié après la saison recrue de Jones et avait le personnel du juge qui a vu Jason Garrett comme coordinateur offensif, qui a ensuite été remplacé par Freddie Kitchens en tant qu’appelant offensif.

Lors de sa première saison sous Daboll, Jones joue avec beaucoup plus de confiance et ne renonce pas au football, ce qui l’a tourmenté au début de sa carrière. En fait, en 16 matchs cette saison, Jones n’a enregistré que huit revirements, contre 23 lors de sa première année.

Ce que Jones a fait avec une salle de récepteurs larges plutôt faible est remarquable. En 16 matchs, Jones a lancé pour 3 205 verges, 15 touchés et seulement cinq interceptions tout en complétant 67,2 % de ses passes. Jones a également couru pour 708 verges et sept touchés en 120 courses.

Quant à la question de savoir si Jones en a fait assez pour rester, la réponse est oui. Ce ne sont pas seulement les fans qui le disent, l’organisation des Giants le pense également. Avant le match de la semaine 17 contre les Colts, l’initié national du réseau NFL Ian Rapoport a rapporté que les Giants devraient offrir des contrats pluriannuels à Jones et au porteur de ballon Saquon Barkley, qui connaît également une reprise de carrière.

En regardant le paysage des quarts cette intersaison, les Giants seront bien hors de portée pour sélectionner l’un des meilleurs espoirs comme Bryce Young et CJ Stroud. En ce qui concerne le marché des agences libres, les options ne sont pas exactement les meilleures. De manière réaliste, Jones est peut-être l’un des meilleurs agents libres, car son option de cinquième année a été refusée. Alors, pourquoi ne pas le garder ?

Les Giants ne pouvaient pas faire grand-chose lors de leur première intersaison dirigée par le nouveau directeur général Joe Schoen, compte tenu de l’enfer dans lequel Gettleman les avait laissés. Ils pourraient garder Jones et apporter une aide de qualité pour voir ce qu’il peut vraiment faire en l’offensive dirigée par Daboll et le coordinateur offensif Mike Kafka.

Pour répondre à la question, oui, Jones s’est avéré être le quart-arrière des Giants du futur.