Daniel Jones des Giants ressemble à un QB brisé, mais le mettre sur le banc maintenant serait une réaction excessive

La saison des Giants de New York est-elle déjà sur le point de s’achever après un seul match ? C’est ce que l’on ressent après une défaite décevante 28-6 contre les Vikings lors du match d’ouverture de la saison dimanche.

Voici un dernier aperçu d’un autre début de saison décourageant :

Le dernier combat de Jones ?

Le quart-arrière des Giants Daniel Jones a effectué dimanche son premier départ de la deuxième saison depuis la signature d’un contrat de quatre ans d’une valeur de 160 millions de dollars. Il n’a effectué que sept départs depuis la signature de ce contrat et n’a terminé que cinq matchs.

Pourtant, l’entraîneur Brian Daboll a répondu aux questions après le match dimanche et à nouveau lors de son autopsie lundi pour savoir s’il allait mettre Jones sur le banc. Daboll a affirmé qu’il restait avec Jones.

Il peut paraître insensé que Daboll réponde à ces questions si tôt dans la saison. Mais il est encore plus insensé que ces questions soient tout à fait légitimes.

Ce n’est pas seulement que Jones n’a pas bien joué lors de la défaite de dimanche. C’est qu’il avait l’air d’un quarterback ébranlé et brisé. Il avait l’air encore pire que la saison dernière, lorsque de graves inquiétudes concernant son avenir avaient été soulevées par de mauvaises performances et des blessures.

Mettre Jones sur le banc après une mauvaise prestation lors de son retour après une déchirure du ligament croisé antérieur serait une réaction excessive. Mais il est légitime de s’interroger sur la longueur de sa laisse.

Daboll a eu une bonne idée des vétérans sous-performants au cours de ses deux premières saisons. Le receveur Kenny Golladay a été mis sur le banc après un match en 2022, et le garde Mark Glowinski a eu le même traitement la saison dernière.

Mais changer de quarterback est une décision bien plus conséquente, surtout sans aucune garantie que le remplaçant Drew Lock sera une amélioration significative. Ce serait très différent si le directeur général des Giants, Joe Schoen, avait réussi à échanger contre un quarterback lors de la draft de cette année. Les appels à faire jouer la recrue seraient déjà assourdissants. Repensez à la saison recrue de Jones en 2019, lorsqu’il a pris la relève en tant que titulaire après que l’icône de la franchise Eli Manning ait été mis sur le banc lors de la semaine 3.

Même sans un quarterback de l’avenir qui attend dans les coulisses, la patience de Daboll va s’amenuiser si Jones ne change pas rapidement la donne. Un match favorable contre une mauvaise défense des Commanders qui a concédé 37 points lors d’une défaite contre les Buccaneers lors de la première semaine pourrait marquer le dernier combat de Jones.

Si Jones échoue contre les Commanders, un changement de quart-arrière devrait devenir une considération sérieuse la semaine prochaine.

Pas un problème

Il est évident que la garantie de blessure de Jones – les Giants lui devront 23 millions de dollars s’il subit une blessure et ne peut pas passer un examen physique si l’équipe le coupe la saison prochaine – ne pèse pas sur l’esprit de Daboll.

Daboll a appelé trois coups puissants pour Jones, exposant le quarterback à des coups supplémentaires lors de son premier match de retour après une blessure grave. Jones a besoin d’utiliser ses jambes pour être un quarterback efficace, donc Daboll ne peut pas appeler les jeux par peur d’une blessure.

Mené 28-6, Daboll a demandé des temps morts pour récupérer le ballon lors de la dernière possession du Minnesota. Les Vikings ont botté vers les Giants avec 1:36 restante, et Daboll a gardé Jones dans le match.

La seule explication possible pour avoir gardé le quarterback et le reste des titulaires pour un drive en temps de merde est que Daboll essayait de donner à l’attaque une chance de terminer le match avec des sentiments positifs. Au lieu de cela, Jones a pris deux autres coups sur un drive pathétique qui a abouti à un punt retourné aux Vikings avec 29 secondes à jouer.

Surpassé

Brian Flores était finaliste pour le poste d’entraîneur-chef des Giants qui est revenu à Daboll en 2022. Flores n’a malheureusement pas obtenu ce poste – et il a toujours un procès pour discrimination en cours contre les Giants, les Broncos, les Texans et la NFL – donc le coordinateur défensif des Vikings avait une motivation supplémentaire pour faire une déclaration dimanche.

Flores a certainement pris le dessus sur Daboll dans la bataille des anciens assistants de Bill Belichick.

Le plan de jeu de Daboll était basé sur l’attente d’une attaque très forte de la part de Flores, un joueur ultra-agressif. Mais Flores a lancé une balle courbe, en blitzant sur seulement 22,4 pour cent des snaps dimanche, selon Next Gen Stats. Flores a mené la ligue avec un taux de blitz de 48,8 pour cent la saison dernière.

Les Giants se sont appuyés sur un effectif important avec deux et trois tight ends pour tenter de minimiser les looks exotiques que Flores pouvait déployer en début de down. C’était compréhensible en théorie, mais cela ne jouait pas sur les points forts des Giants, qui sont au poste de wide receiver. Ils n’ont pas d’armes de réception dynamiques au poste de tight end, donc le fait de demander aux Vikings de mettre un plus gros personnel défensif sur le terrain n’a pas donné lieu à des déséquilibres dans le jeu de passes.

Les Vikings ont choisi de ne pas envoyer de rushers supplémentaires contre le gros effectif des Giants, ce qui a conduit à de nombreuses tentatives de protection maximale avec sept ou huit défenseurs en couverture. Cela explique en partie l’absence d’une attaque de passes profondes, car les Vikings disposaient de suffisamment de défenseurs pour couvrir deux receveurs qui couraient sur des itinéraires.

Il est concevable que des effectifs plus importants soient un atout pour le jeu de course, mais les Giants n’ont pas réussi à faire bouger les choses au sol. Devin Singletary, Eric Gray et Tyrone Tracy ont cumulé 45 yards en 14 courses (3,2 yards par course).

L’incapacité des Giants à courir avec le ballon ou à passer efficacement en début de down a forcé les Giants à effectuer 18 troisièmes downs. Les Giants ont réussi 6 sur 11 sur les troisièmes et 7 et les plus courts et 1 sur 7 sur les troisièmes et 8 et les plus longs. De toute évidence, réussir autant de troisièmes et longs downs n’est pas une recette pour le succès, en particulier parce que cela a permis à Flores de déployer le type de looks que Daboll cherchait à éviter.

Devenir conservateur

Daboll semble avoir perdu son sang-froid en tant qu’entraîneur agressif. Après avoir appelé de manière conservatrice deux gardiens de but de Jones, Daboll a dû faire face à un quatrième et trois depuis la ligne des 49 yards des Vikings à quatre minutes de la fin du deuxième quart-temps. Mené 14-3, Daboll a choisi de dégager. Le manque de confiance dans l’attaque était palpable sur les deux courses de Jones et la décision de dégager.

Menés 28-6 à la fin du troisième quart-temps, les Giants ont eu un quatrième essai et trois sur leur propre ligne de 37 yards. Daboll a gardé l’attaque sur le terrain, mais c’était juste pour que Jones puisse essayer de mettre les Vikings hors-jeu avec un décompte dur. Cela n’a pas fonctionné, donc les Giants ont pris une pénalité pour retarder le match et ont botté. Cela n’aurait probablement pas eu d’importance si les Giants avaient converti à cet endroit, mais Daboll a agité le drapeau blanc avec le botté.

Des choix étranges

Il y a eu quelques décisions de personnel qui laissaient perplexe lors du match d’ouverture. Cor’Dale Flott, qui a travaillé exclusivement comme corner extérieur pendant l’intersaison, était le corner titulaire dans le package nickel des Giants. La recrue Dru Phillips, qui avait remporté le poste de corner titulaire au camp, a été reléguée à un rôle réduit dans le package dime.

« Nous nous préparions juste à venir ici pour le premier match, nous pensions que c’était la meilleure chose pour nous », a déclaré Daboll.

Phillips a eu un impact lors d’une action limitée, forçant un fumble lors de son premier snap en carrière. Phillips a pris le relais en tant que cornerback de slot en deuxième mi-temps après que le corner Nick McCloud ait quitté le terrain en raison d’une blessure au genou, et que Flott se soit déplacé à l’extérieur.

Daboll a indiqué que Flott jouerait probablement davantage à l’extérieur à l’avenir, en particulier avec McCloud « au jour le jour, peut-être de semaine en semaine ».

Le secondeur Micah McFadden n’a pas joué malgré le fait qu’il ne soit pas mentionné comme incertain sur le rapport de blessure. McFadden souffrait d’une blessure à l’aine qui l’a limité à l’entraînement la semaine dernière. Daboll a déclaré que McFadden était sur un compte de lancers, mais n’a pas été utilisé parce que la recrue Darius Muasau a bien joué. Muasau a enregistré six plaqués et une interception tout en jouant 82 pour cent des clichés lors de ses débuts.

Le retourneur Gunner Olszewski a aggravé sa blessure à l’aine lors des échauffements d’avant-match et sera absent « plusieurs semaines », selon Daboll. Bien qu’une nouvelle blessure avant le match était impossible à prévoir, les Giants ont payé le fait de ne pas avoir de véritable retourneur de punt de réserve actif, étant donné qu’Olszewski n’était clairement pas à 100 %.

Les Giants n’avaient que 51 joueurs sur leur effectif actif pour le match d’ouverture dans le cadre d’une mesure de réduction des coûts. Il était donc indéfendable de ne pas avoir de remplaçant pour les retours de bottés de dégagement. Le receveur Darius Slayton, qui n’avait pas effectué de retours de bottés de dégagement au cours de ses cinq premières saisons, a été contraint de remplacer Olszewski. Ce fut une aventure, car Slayton n’a pas réussi à attraper son premier botté de dégagement proprement et a ensuite échappé le retour.

Les Giants ont signé Ihmir Smith-Marsette pour remplacer Olszewski après avoir travaillé sur les retours de bottés lundi. Choix de cinquième ronde des Vikings en 2021, Smith-Marsette a fait partie de quatre équipes en trois saisons. Il a récolté en moyenne 8,7 verges sur 37 retours de bottés de dégagement pour les Panthers la saison dernière. Il a été libéré par la Caroline le 28 août.

Le receveur de deuxième année Jalin Hyatt n’a joué que 23 % des snaps, et même ce total est trompeur. Hyatt n’a joué que trois snaps en première mi-temps avant d’obtenir la majeure partie de son temps de jeu lorsque le match s’est décidé au quatrième quart-temps.

Les Giants ont donné à Hyatt toutes les chances de décrocher le poste de receveur numéro 2 au camp, mais Slayton s’est avéré être une option meilleure et plus fiable. Hyatt a eu une mauvaise passe sur sa seule cible dimanche.

Daboll a qualifié Hyatt de « troisième/quatrième » receveur de l’équipe, il semble donc qu’il ait du chemin à parcourir. Mais il pourrait avoir une opportunité cette semaine car Slayton est sous protocole de commotion cérébrale.

Absent pour l’année ?

Carter Coughlin est probablement absent pour la saison après que Daboll ait déclaré que le secondeur serait absent pendant « des mois » en raison d’une blessure au pectoral. Coughlin était sur la liste active avant d’être remercié jeudi dernier et a été réengagé dans l’équipe d’entraînement vendredi. Il a ensuite été promu dimanche, jouant 10 snaps dans les équipes spéciales avant la blessure.

Les Giants ont jonglé avec l’effectif pour des raisons financières, car le salaire de 1,1 million de dollars de Coughlin aurait été garanti pour la saison s’il avait été sur l’effectif actif pour la semaine 1 parce qu’il est un vétéran investi. Le fait de le faire monter dans l’équipe d’entraînement a donné à l’équipe plus de flexibilité avec Coughlin, bien que sa blessure réduira les économies réalisées grâce à la gymnastique de l’effectif. Coughlin gagnera 570 000 $ pour la saison, ce qui est le salaire minimum pour un joueur avec son expérience sur IR.

Notations de formation

Les Giants ont principalement joué une défense de base 3-4 et un package nickel avec deux joueurs de ligne défensive, quatre secondeurs et cinq arrières défensifs dimanche. Le coordinateur défensif Shane Bowen a utilisé un package dime huit fois sur les passes.

Deonte Banks et Adoree’ Jackson étaient les cornerbacks du périmètre avec Phillips ou Flott dans le slot dans le package dime. Dane Belton était le troisième safety du package, jouant dans la boîte à la position « money ». Avec Belton remplissant ce rôle, Isaiah Simmons n’a pas joué de snap défensif.

Les Giants ont ajouté le secondeur extérieur Azeez Ojulari à Brian Burns et Kayvon Thibodeaux sur trois troisièmes essais dans le package de dime en deuxième mi-temps. Burns s’est aligné hors du ballon en face d’un garde sur ces trois snaps. Comme le reste du match, le package avec les trois secondeurs extérieurs n’a pas produit beaucoup de rush de passe.

