Daniel Jones est actif et devrait débuter au poste de quart-arrière des Giants de New York contre les Cardinals de l’Arizona dimanche.

Après avoir raté le match de la semaine dernière en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Jones s’est entraîné pleinement pour la première fois vendredi. Il a été répertorié comme douteux, mais il avait l’air bien lors des échauffements d’avant-match dimanche.

Les Panthers de la Caroline sont sans demi-offensif Christian McCaffrey pour un quatrième match consécutif avec des blessures à l’épaule et à la cuisse qui l’empêchent de participer à son 10e match de la saison dimanche contre Denver.

Les Panthers sont également sans récepteur large DJ Moore, qui reste sur la liste COVID / réserve et ne jouera pas, ce qui devrait signifier que Robby Anderson verra beaucoup de passes lancées sur son chemin. Denver sera sans tacle gauche partant Garett Bolles, qui est malade.

Les Bengals de Cincinnati ont gratté le botteur en difficulté Randy Bullock contre les Cowboys de Dallas et utiliseront Austin Seibert après que Bullock ait raté trois de ses cinq dernières tentatives de placement. Cincinnati sera également sans retourneur blessé Brandon Wilson, qui a renvoyé un coup d’envoi de 103 verges pour un touché il y a deux semaines.

Arizona a appelé Mike Nugent de l’équipe d’entraînement avec le botteur Zane Gonzalez blessé au dos. Cardinals à l’intérieur du secondeur DeVondre Campbell est actif malgré un entraînement manquant toute la semaine en raison d’une mauvaise cheville, et Larry Fitzgerald est revenu dans l’alignement.

Le secondeur des Jaguars de Jacksonville, Kamalei Correa, ne pourra pas jouer contre son ancienne équipe. Correa (ischio-jambiers) faisait partie des équipes de joueurs inactifs contre le Tennessee. Les Titans ont échangé Correa à Jacksonville à la mi-octobre.

Les Dolphins de Miami seront privés des secondeurs Kyle Van Noy (hanche) et Elandon Roberts (poitrine) pour leur match contre les Chiefs de Kansas City.

Le receveur large des Texans Brandin Cooks est inactif en raison de blessures au pied et au cou, écartant un autre des meilleurs meneurs de jeu du quart Deshaun Watsons contre Chicago. Will Fuller purge une suspension pour avoir enfreint la politique de la NFL sur les drogues améliorant la performance, et Randall Cobb est sur la liste des blessés avec une blessure à l’orteil.

Vendredi, les Texans ont également placé le demi offensif David Johnson sur la liste de réserve / COVID-19. Chicago sera sans arrière défensif Buster Skrine, qui est absent à cause d’une commotion cérébrale.

La recrue Ke’Shawn Vaughn est active pour Tampa Bay avec Leonard Fournette inactif après ne pas avoir été sur le rapport de blessure cette semaine. Le Minnesota sera sans secondeur Eric Kendricks pour un deuxième match consécutif avec un mollet blessé, tandis que l’ailier serré Kyle Rudolph manque un match pour la première fois depuis 2014.

TENNESSEE À JACKSONVILLE

Titans: CB Adoree Jackson, RB Darrynton Evans, RB DOnta Foreman, OLB Wyatt Ray.

Jaguars: QB Jake Luton, CB Luq Barcoo, LB Kamalei Correa, LB Quincy Williams, C Brandon Linder, TE Tyler Davis, DE Reggie Gilbert.

KANSAS CITY À MIAMI

Chefs: CB BoPete Keyes, LB Damien Wilson, T Martinas Rankin, TE Ricky Seals-Jones, DE Tim Ward, DT Khalen Saunders

Dauphins: RB Salvon Ahmed, FB Chandler Cox, LB Elandon Roberts, LB Kyle Van Noy, G Ereck Flowers, DT Benito Jones

DENVER EN CAROLINE

Broncos: OT Garett Bolles, WR Tyrie Cleveland, G Graham Glasgow, LB Mark Barron, S Trey Marshall, LB Anthony Chickillo, DT Sylvester Williams.

Panthères: RB Christian McCaffrey, QB Will Grier, OL Dennis Daley, OT Greg Little, DE Marquise Haynes, DT Mike Panasiuk, S Kenny Robinson.

HOUSTON À CHICAGO

Texans: QB Josh McCown, WR Brandin Cooks, CB Phillip Gaines, CB John Reid, OT Charlie Heck, G Hjalte Froholdt, TE Pharaoh Brown.

Ours: DB Buster Skrine, OL Lachavious Simmons, DT Daniel McCullers, LB James Vaughters.

ARIZONA CHEZ NEW YORK GIANTS

Cardinaux: K Zane Gonzalez, QB Brett Hundley, WR Andy Isabella, RB Eno Benjamin, S Jalen Thompson (cheville), OL Max Garcia, OL Joshua Miles.

Géants: WR Dante Pettis, CB Darnay Holmes (genou), ILB TJ Brunson, OT Kyle Murphy, OT Jackson Barton, DE RJ McIntosh.

MINNESOTA À TAMPA BAY

Vikings: LB Eric Kendricks, CB Dylan Mabin, RB Alexander Mattison, WR KJ Osborn, TE Kyle Rudolph, T Olisaemeka Udoh.

Buccaneers: DL Khalil Davis, CB Jamel Dean, RB Leonard Fournette, QB Ryan Griffin, TE Tanner Hudson, DL Jeremiah Ledbetter.

DALLAS CHEZ CINCINNATI

Cowboys: QB Ben DiNucci, WR Malik Turner, CB Anthony Brown, S Donovan Wilson, DE Bradlee Anae, LB Luke Gifford, DE Eli Ankou.

Bengals: K Randy Bullock, S Brandon Wilson, G Michael Jordan, G BJ Finney, G Keaton Sutherland.

