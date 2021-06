Daniel James: l’ailier gallois dit que son équipe sera redoutée par ses adversaires à l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Daniel James pense que les attaquants gallois font peur à leurs rivaux de l’Euro 2020.

Le Pays de Galles affronte la Suisse lors de son match d’ouverture de l’Euro 2020 à Bakou samedi et le manager par intérim Robert Page a de nombreuses options offensives à sa disposition.

L’ailier de Manchester United James est un partant probable aux côtés du capitaine Gareth Bale, tandis que l’homme cible mobile Kieffer Moore, Harry Wilson, David Brooks et Tyler Roberts offrent d’autres options d’attaque.

Le meneur de jeu de la Juventus, Aaron Ramsey, pourrait également être déployé dans un rôle de «faux neuf» auprès de Bale et James.

L’attaque du Pays de Galles sera dirigée par le capitaine Gareth Bale



« Pour nous, c’est tout simplement génial que tout le monde soit impliqué », a déclaré James.

« Je sais que l’Euro était censé être l’été dernier et tout le monde a été vidé (ils ont été reportés), mais c’est formidable pour les joueurs qui sont maintenant tous en forme.

« Nous avons une équipe complète cette fois et nous sommes tous impatients d’y aller.

« Nous serons certainement craints. Quiconque est mis sur le terrain en attaque, nous avons un grand groupe. »

Ramsey a assuré la place du Pays de Galles au Championnat d’Europe retardé en marquant les deux buts lors d’une victoire 2-0 à domicile contre la Hongrie en novembre 2019.

Mais le joueur de 30 ans a été régulièrement absent pour son pays en raison d'une blessure, n'ayant participé qu'à 19 des 44 matchs disputés par le Pays de Galles depuis l'Euro 2016, lorsque les Dragons ont atteint les demi-finales.

















Le Pays de Galles s’est entraîné à Bakou mardi matin avant son match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Suisse samedi



« David et Aaron ont eu des blessures au cours des deux dernières années, mais quand ils sont entrés dans l’équipe, ils ont été incroyables », a déclaré James.

« Je n’ai joué pour le Pays de Galles avec Aaron qu’une ou deux fois et il a marqué deux buts contre la Hongrie.

« Nous jouons un peu différemment qu’au football de club et c’est quelque chose dans lequel j’ai grandi depuis que je suis entré dans l’équipe il y a deux ans et demi/trois ans.

« Je travaille sur le tir et le croisement avec les deux pieds tous les jours. À mes débuts, j’ai obtenu beaucoup de mes passes décisives pour Oli McBurnie à Swansea depuis la gauche.

« Ce n’est pas quelque chose de nouveau dans mon jeu. Cela a toujours été là. Même pour le Pays de Galles, j’ai joué à gauche et à droite.

« Moi et Gaz (Bale) avons déjà joué les deux positions et, si nous jouons des deux côtés, nous sommes prêts et nous connaissons notre travail et nos rôles. »

James était souvent à la périphérie de United la saison dernière, ne faisant que 11 départs en Premier League.

















L’ancien défenseur gallois Mark Bowen a déclaré qu’il était crucial pour eux de ne pas perdre leur premier match de groupe de l’Euro 2020 contre la Suisse.



Le joueur de 23 ans a fait 26 départs en championnat la saison précédente après son transfert de 18 millions de livres sterling du club de championnat Sky Bet de Swansea en juin 2019.

La dernière apparition de James pour United était en tant que remplaçant tardif lors de la défaite finale de la Ligue Europa contre Villarreal lorsqu’il s’est converti sur place lors des tirs au but.

« C’était vraiment déchirant pour nous tous, mais pour moi et pour beaucoup d’autres joueurs, ce n’est pas la fin de notre saison », a déclaré James.

« Dans le football, il suffit de se relever et de continuer. Heureusement, nous n’avons pas à attendre la saison prochaine pour le faire, nous pouvons entrer dans l’Euro et dans un environnement différent et nous avons hâte de revenir sur le terrain. »

En prenant un penalty lors de la finale de Gdansk, James a ajouté : « Ça s’est bien passé mais je mentirais si je ne disais pas que j’étais un peu nerveux.

« J’étais confiant d’aller et d’intensifier, vous devez vous mettre dans ces moments parce que cela va se produire dans votre carrière.

« Il faut se mettre en avant. Heureusement c’est passé au fond des filets et ça pourrait être (utile) à l’Euro. »