Daniel J. Penny publie une déclaration sur la mort de Jordan Neely

Le marine blanc qui a traîné un homme noir sans-abri affamé et assoiffé et l’a maintenu dans une prise d’étranglement jusqu’à ce qu’il perde connaissance et meure, a publié une déclaration affirmant qu’il « n’avait pas l’intention de faire de mal » – bien qu’il ait littéralement fait quelque chose de nocif et, clairement, mortel .

Daniel J. Penny, 24 ans, a été identifié comme l’usager du métro qui a mis Jordan Neley30 ans, dans un étranglement, selon les responsables de l’application des lois et selon Penny lui-même dont l’identité a été confirmée dans une déclaration par les avocats Steven M. Raiser et Thomas A. Kenniff.

Les avocats ont déclaré que leur client « n’avait jamais eu l’intention de nuire à M. Neely et n’aurait pas pu prévoir sa mort prématurée ». Ils ont également blâmé les autorités municipales pour le manque de réponse proactive à la maladie mentale.

« M. Neely avait des antécédents documentés de comportement violent et erratique, le résultat apparent d’une maladie mentale continue et non traitée », lit la déclaration telle que rapportée par Nouvelles NBC. « Lorsque M. Neely a commencé à menacer agressivement Daniel Penny et les autres passagers, Daniel, avec l’aide d’autres personnes, a agi pour se protéger, jusqu’à l’arrivée des secours », ont écrit les avocats dans le communiqué. « Pendant trop longtemps, les personnes souffrant de maladie mentale ont été traitées avec indifférence », a poursuivi le cabinet d’avocats Raiser and Kenniff au nom de Penny. « Nous espérons que de cette terrible tragédie découlera un nouvel engagement de nos élus pour faire face à la crise de la santé mentale dans nos rues et nos métros. »

Pendant ce temps, la famille de Neely ne l’achète pas à juste titre, et ils allèguent que le tueur justicier n’avait aucun respect pour la vie de leur bien-aimé.

« Le communiqué de presse de Daniel Penny n’est pas une excuse ni une expression de regret », a déclaré un communiqué de Donte Mills et Lennon Edwards, les avocats représentant la famille de Neely. « C’est un assassinat de personnage et un exemple clair de la raison pour laquelle il croyait qu’il avait le droit de prendre la vie de Jordan », ont déclaré les avocats qui ont noté que Penny ne pouvait pas avoir connaissance des problèmes de santé mentale de Neely avant d’appliquer un étranglement. « La vérité est qu’il ne savait rien de l’histoire de Jordan quand il a intentionnellement enroulé ses bras autour du cou de Jordan, et a serré et a continué à serrer. « Il n’a jamais essayé de l’aider du tout. En bref, ses actions dans le train et maintenant ses paroles montrent pourquoi il a besoin d’être en prison.

Des nouvelles sure rapporte que la famille n’a pas seulement eu de la fumée pour Penny, cependant, ils ont également appelé le maire de New York, Eric Adams, et l’ont exhorté à « s’il vous plaît, appelez-les », soulignant que « la famille veut que vous sachiez que Jordan compte ».

La déclaration ne s’est pas arrêtée là en ce qui concerne Adams.

« Vous semblez penser que les autres sont plus importants que lui », a ajouté la déclaration avant de conclure avec précision par : « Vous ne pouvez pas » aider « quelqu’un avec un étranglement. »

La dernière ligne faisait référence au maire Adams qui avait précédemment déclaré sur CNN qu’il y avait « tellement de cas où des passagers assistaient d’autres passagers ».

« Nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé ici, nous devons donc laisser l’enquête suivre son cours », a déclaré le maire au grand dam de la famille.

13 arrêtés lors des manifestations de Jordan Neely

Au cours du week-end, des manifestants ont été arrêtés pour avoir interrompu la circulation ferroviaire en se tenant sur les voies du métro en réponse à l’absence d’accusations portées contre Penny.

Environ 13 personnes ont été arrêtées dans le cadre des manifestations de samedi à Manhattan, à Lexington Avenue et à l’arrêt de la 63e rue.

Le NYPD recherche six autres personnes qu’ils souhaitent interroger dans ce qu’ils appellent une affaire d’intrusion criminelle. Le chef du transport en commun de New York, Richard Davey, s’est exprimé et il qualifie les actions des manifestants de « dangereuses, imprudentes et potentiellement mortelles », rapporte NBC New York.

« Sauter sur les rails est dangereux, imprudent et peut mettre la vie en danger », a déclaré Davey dans un communiqué à propos des quelque 100 manifestants à la station. « Alors que les manifestations pacifiques ont toujours fait partie du tissu américain, mettre en danger les travailleurs des transports en commun et les autres intervenants, tout en retardant les New-Yorkais essayant simplement de se rendre là où ils doivent aller, en risquant délibérément le contact avec un troisième rail électrifié, est inacceptable. »

Dans les nouvelles connexes, un Pétition Change.org a été lancé exigeant que l’ancien marine soit arrêté.

Lancée par l’ancien fantassin et vétéran de l’USMC, Gabriel Murphy, la pétition stipule que « l’individu [Penny] savaient, ou auraient dû savoir, que leurs actions causeraient raisonnablement la mort de M. Neely et devraient être poursuivies pour meurtre. Murphy appelle également les autres membres de l’armée à se joindre à lui pour « désavouer les actions de cet individu ».

« L’individu est identifié comme un ancien Marine », lit la pétition. « Tous les Marines sont formés au niveau de la ceinture de bronzage dans le programme d’arts martiaux du Marine Corps (MCMAP) pendant la formation de base. MCMAP est régi par la publication USMC MCRP 3-02B, qui comprend les techniques enseignées à chaque niveau du programme. La ceinture de bronzage MCMAP comprend une formation sur les étranglements arrière, y compris un avertissement explicite que les étranglements arrière peuvent être mortels et qu’un étranglement efficace devrait prendre 8 à 13 secondes. Les descriptions et la vidéo disponibles indiquent que l’étranglement a été maintenu pendant bien plus de 13 secondes et a continué après que M. Neely ait cessé d’offrir de la résistance.

Jusqu’à présent, le pétition a atteint près de 3 000 signatures.