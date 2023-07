LOS ANGELES – L’adrénaline s’était tellement dissipée que Daniel Hudson avait un accroc à sa démarche, mais les émotions étaient encore vives. Il y a à peine 13 mois, la dernière image de lui sur un monticule de la grande ligue était allongée, froissée en tas avec un LCA déchiré au genou gauche qui ne se sentait toujours pas complètement bien depuis. Il a promis ce jour-là qu’il ne voulait pas que ce soit le dernier souvenir, que le releveur des Dodgers serait de retour.

Il y est arrivé. Mercredi soir, pour la première fois en 392 jours, Hudson a enregistré un arrêt dans les ligues majeures, nécessitant 29 lancers acharnés pour clôturer une victoire 6-4 contre les Pirates.

L’euphorie du moment s’est érodée à mesure que l’adrénaline s’est estompée; Hudson, après seulement trois apparitions à son retour, a subi une entorse au MCL au genou droit. Il sera absent pendant « un certain temps », a déclaré jeudi le manager Dave Roberts, s’arrêtant avant tout mais excluant Hudson pour l’année.

« Je ne peux tout simplement pas exprimer à quel point c’est frustrant et décevant pour lui », a déclaré Roberts.

Mercredi, alors que Hudson parlait après l’arrêt, ses yeux se sont remplis de larmes et ont rougi. Franchir les portes de l’enclos des releveurs était « un sentiment spécial », a-t-il déclaré. Lui et l’entraîneur des releveurs Josh Bard lui ont porté un toast avec du bourbon. Les coéquipiers d’Hudson, qui avaient réclamé son retour, étaient ravis. Hudson avait subi deux opérations chirurgicales de Tommy John et enduré à peu près tout ce que ce sport avait à offrir. mais cette cure de désintoxication du LCA, à 36 ans, était aussi frustrante que n’importe laquelle d’entre elles.

« Nous parlions de six à neuf (mois) mais mon vieux cul n’a pas pu revenir en neuf », a déclaré Hudson à propos de la récupération de 13 mois. « Heureusement, nous y sommes arrivés. »

Cela a coûté cher. Hudson s’était tordu le genou droit, celui sur lequel il n’avait pas été opéré, lors de son avant-dernier lancer mercredi. Il en a lancé un de plus, un curseur, et a demandé à Jack Suwinski de se balancer dessus pour terminer la nuit.

Roberts a secoué la tête, étonné de la capacité d’Hudson à terminer la sortie et de l’émotion qui a suivi. « Je n’en ai aucune idée », a-t-il dit. « Les tripes, je te le dis mec, les tripes. »

Ainsi, les dernières nouvelles de la blessure d’Hudson sont un tournant brutal dans une carrière qui a subi de nombreux coups de grâce potentiels. Cela pourrait suffire à faire tomber un enclos des releveurs tendu des Dodgers au sol; ils ont assez lutté sans Hudson cette année après qu’il soit devenu le meilleur releveur des Dodgers avant sa blessure en juin dernier.

L’espoir était qu’il pourrait avoir un impact similaire cet été pour un groupe qui est entré jeudi au 24e rang du baseball avec une MPM de 4,47 et souffre déjà d’absences notées avec peu de renforts en route. Blake Treinen est encore long à lancer cette année, et rien ne garantit que JP Feyereisen le fera non plus. Alex Reyes est déjà absent pour l’année. Jeudi seulement, les Dodgers ont placé Yency Almonte en congé de paternité en attendant de savoir si Brusdar Graterol rejoindra Hudson sur la liste des blessés avec une gêne à l’épaule droite.

Donc, pour récapituler pour les Dodgers : En haut : Alex Vesia, Nick Robertson IL : Daniel Hudson Paternité : Yency Almonte En attente : Brusdar Graterol, Landon Knack (si Graterol passe en IL). — Fabian Ardaya (@FabianArdaya) 6 juillet 2023

La tension est devenue si grave que les Dodgers ont gardé le prospect de lanceur Landon Knack en réserve à Los Angeles jeudi au cas où ils auraient besoin de plus de longueur; le droitier de 25 ans aurait été le quatrième lanceur partant des Dodgers (et le cinquième lanceur au total) à faire ses débuts pour le club cette saison, avec les trois départs à son nom au-dessus du Double A. Le club a même poussé Noah Syndergaard’s jeu simulé 24 heures jeudi au cas où ils auraient besoin de plus de temps dans l’enclos des releveurs alors qu’ils boitent vers la pause All-Star. Le droitier, qui a une MPM de 7,16 en 12 départs cette saison, n’a pas lancé depuis son inscription sur la liste des blessés le mois dernier pour une ampoule et une réinitialisation mentale.

Les besoins de pitch des Dodgers aux échéances commerciales du mois prochain ont dépassé le stade de la simple recherche de mises à niveau. Ils ont besoin d’autant d’aide que possible pour s’en sortir.

« Il y a d’autres questions auxquelles il faut répondre », a déclaré Roberts. « Je pense que (cette blessure) ajoute une autre couche. »

(Photo: Ronald Martinez / Getty Images)