Daniel Garcia étouffe Wheeler Yuta, Danielson surmonte la page du pendu

Après les quatre jours les plus mouvementés de l’histoire de la société, AEW a fait sa première à Buffalo le 7 septembre, avec l’un des épisodes les plus attendus du mercredi soir de la promotion. Après une prétendue altercation dans les coulisses impliquant CM Punk, Kenny Omega et The Young Bucks qui a entraîné de multiples suspensions, Tony Khan a promis de fournir une mise à jour sur les championnats du monde et des trios AEW.

Sur le ring, le héros local Daniel Garcia a tenté de destituer Wheeler Yuta du Ring of Honor Pure Championship, tandis que Toni Storm a affronté Penelope Ford dans un Championship Eliminator Match.

Voici les faits saillants complets de l’épisode passionnant de l’épisode de mercredi soir d’AEW:

Jon Moxley joue les trouble-fêtes lors de la promo de retour de MJF

L’épisode s’est ouvert avec le président de l’AEW, Tony Khan, faisant une annonce majeure sur les championnats du monde et des trios AEW. Ce dernier a été mené plus tard dans la nuit alors que Death Triangle, Best Friends et Orange Cassidy se sont affrontés dans une rencontre exténuante. Pendant ce temps, le match de championnat du monde se déroulera comme un tournoi mettant en vedette la superstar AEW Jon Moxley, Sammy Guevara, Darby Allin, Hangman Page, Bryan Danielson et le vétéran Chris Jericho.

Juste après la promo de Khan, le spectacle a vu le nouveau candidat n ° 1 MJF se diriger vers le ring avec beaucoup de zèle tout en enfilant un maillot Josh Allen. La foule l’a suivi et l’a acclamé jusqu’au ring. MJF dirigeait le segment d’ouverture avant que Moxley ne décide d’interrompre et de voler la vedette au candidat n ° 1.

Moxley a claqué MJF et l’a transformé d’un babyface en un talon. Il a allumé la foule avec une promo intense qui pourrait bien être l’une de ses meilleures performances avec le micro à la main. Moxley a laissé le public debout et a fait un joyau absolu d’un segment d’ouverture

Match pour le titre AEW Trios: Best Friends vs Death Triangle vs Orange Cassidy

Pac de Death Triangle, Penta El Zero Miedo et Rey Fenix ​​​​ont affronté Orange Cassidy et Trent Beretta et Chuck Taylor de Best Friends pour décider des nouveaux champions du monde des trios AEW.

Dans un match qui a été un match à indice d’octane élevé dès le début; Le trio de Destroyers canadiens du Triangle de la mort a surpris ses adversaires. Cela a permis aux Lucha Bros d’éliminer Taylor et Cassidy au bord du ring tandis que Pac a terminé Taylor avec la flèche noire pour la victoire et les ceintures. Death Triangle a été couronné en tant que nouveau champion du monde des trios AEW.

Match éliminatoire du championnat du monde féminin AEW: Penelope Ford contre Toni Storm

L’étoile montante d’AEW, Toni Storm, a affronté Penelope Ford dans un Championship Eliminator Match dans la nuit. Storm était sur la défensive tôt et fréquemment dans le match. Ford a constamment battu Storm qui était encore en train de guérir d’une rencontre physique brutale qu’elle a eue dimanche.

Cependant, Storm s’est battu et a gagné en contrant un Northern Lights Suplex en DDT et a remporté une victoire facile à trois quilles.

Match de championnat TNT : Tony Nese contre Wardlow

Le champion TNT Wardlow a pris le ring pour défendre son titre contre Tony Nese. Il était accompagné de Mark Sterling et avait l’air confiant avant le match. Nese a commencé fort en décrochant quelques premiers coups de poing sur le champion. Mais, Wardlow a contre-attaqué dans la seconde moitié du combat. Il a écrasé le super-athlète, le mettant à l’écart avec trois powerbombs consécutifs, et a conservé son titre TNT.

Tournoi du Grand Chelem : Bryan Danielson contre Hangman Page

Bryan Danielson et “Hangman” Adam Page se sont affrontés dans un match en simple à enjeux élevés pour la troisième fois de l’histoire de l’AEW, le vainqueur se qualifiant pour l’événement de la semaine prochaine et un combat avec Chris Jericho dans le tournoi des champions du Grand Chelem pour décider d’un nouveau Champion du monde AEW.

Danielson et Page ont démoli la maison avec un combat formidable qui a donné le ton pour le reste du tournoi, comme prévu au moment où il a été annoncé.

Le combat s’est terminé avec Danielson battant Hangman avec un O’Connor Roll et remportant une grosse victoire mercredi soir.

Événement principal; Match de championnat ROH : Daniel Garcia contre Wheeler Yuta

Dans l’événement principal, Daniel Garcia, natif de Buffalo, a concouru pour le championnat ROH Pure contre Wheeler Yuta. Alors que leurs rencontres précédentes avaient été plus intellectuelles et délibérées, ce match a été joué avec un sentiment d’intensité plus fort, résultant en un jeu plus simple. Pas encombré de règles superflues de lutte pure.

Garcia avait tout le public de son côté, traitant Wheeler comme le plus gros talon du bâtiment pour avoir atteint les cordes, puis attrapé son adversaire avec un coup de poing fermé, tous deux interdits par le titre et ses nombreuses règles.

Après avoir effectué un véritable changement, Garcia a réussi à déployer la prise d’étranglement sur Yuta et a été victorieuse par soumission.

