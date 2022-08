Daniel Galan bat Stefanos Tsitsipas dans un spectacle épique de premier tour

Le qualifié colombien Daniel Galan a surpris le Grec Stefanos Tsitsipas, quatrième tête de série, 6-0 6-1 3-6 7-5 lors d’une confrontation épique au premier tour à l’US Open lundi, remportant l’affaire à la neuvième balle de match.

Jouant dans le tableau principal pour la première fois, Galan est apparu chez lui sur la plus grande scène du tennis, remportant les 11 premiers matchs alors que Tsitsipas avait du mal à trouver sa finesse habituelle et n’a remporté que cinq de ses points de service dans le premier set.

Tsitsipas s’est fait soigner le bras droit avant le sixième jeu du deuxième set, lorsqu’il est finalement monté sur le plateau, et à nouveau pendant la pause avant le troisième set, lorsqu’il a breaké Galan au deuxième jeu.

Tsitsipas, qui n’a jamais dépassé le troisième tour à New York et espérait faire mieux cette année après avoir atteint la finale de Cincinnati, n’a perdu que quatre de ses points de premier service dans le troisième set et avait l’air d’avoir l’élan quand il a de nouveau brisé Galan dans le jeu d’ouverture du quatrième set.

«Je suis juste resté calme. J’ai perdu le set, mais je sentais que je faisais de mieux en mieux », a déclaré Galan, qui a reculé en huitième.

Dégoulinant de sueur et avec la foule qui les encourageait, Galan a failli briser Tsitsipas pour le match cinq fois lors du 10e match, et a finalement fait le travail au 12e, regardant les gradins avec incrédulité.

“Je ne peux pas expliquer ce que je ressens en ce moment”, a-t-il déclaré après le match. “J’ai bien traversé le match”

