Daniel Farke à Leeds United: l’ancien manager de Norwich nommé nouveau patron d’Elland Road | Nouvelles du football

Daniel Farke a été nommé nouveau manager de Leeds United pour un contrat de quatre ans avant leur première saison de retour dans le championnat.

Farke remplace Sam Allardyce, qui n’a pas réussi à garder les Merengues en Premier League et a quitté son poste début juin après avoir été nommé deux mois plus tôt.

L’Allemand était au club de Bundesliga Borussia Mönchengladbach la saison dernière, mais a été limogé après une seule campagne après les avoir guidés vers une 10e place.

Farke a remporté le championnat à deux reprises avec l’ancien club de Norwich City en 2019 et 2021





La nomination de Farke à Leeds est son premier emploi dans le football anglais depuis son séjour de quatre ans à Norwich – où il a remporté le championnat à deux reprises en 2019 et 2021 avant d’être limogé par le club il y a près de deux ans.

Après son passage à Norwich, Farke a été nommé manager du club russe de Krasnodar en janvier 2022, mais a quitté le club deux mois plus tard sans gérer aucun match pour eux après l’invasion de l’Ukraine par le pays.

Lors de sa nomination à Elland Road, Farke a déclaré: « Je voudrais remercier tout le monde pour l’accueil vraiment chaleureux, je suis vraiment reconnaissant en ce moment de travailler pour ce club incroyable.

« Je me sens humble en ce moment, je sais qu’il est de ma responsabilité de répondre à toutes les attentes et je veux rendre la confiance qui m’a été témoignée.

« Le plus important est de créer à nouveau une solidarité et une unité au sein de ce club et à partir d’aujourd’hui, j’y travaillerai avec mon staff et mes joueurs, et j’espère que nos supporters seront là quand nous en aurons besoin. J’ai hâte pour le premier match de la saison. »

Le premier match de Farke à la tête de Leeds est contre Cardiff le 6 août, en direct sur Sky Sports (Crédit : Leeds United)





Farke sera assisté par Eddie Riemer, Christopher John et Chris Domogalla rejoignant également son équipe d’entraîneurs ayant déjà travaillé ensemble à Norwich.

Le vice-président et directeur de Leeds, Paraag Marathe, a ajouté : « Après un processus de recrutement approfondi, nous sommes ravis de confirmer la nomination de Daniel en tant que notre premier chef d’équipe.

« Son record dans le championnat est clair, et je suis impressionné par son leadership et son intention de nous ramener en Premier League.

« Nous souhaitons la bienvenue à Daniel et à son équipe dans le club et nous attendons avec impatience une saison solide. »

Leeds commence la saison contre Cardiff, en direct sur Sky

Leeds United recommencer sa vie au deuxième niveau à domicile le dimanche 6 août, avec Ville de Cardiff voyageant à Elland Road, en direct sur Sky Sports.

Pendant ce temps, les derbies du Yorkshire entre Leeds et Huddersfield sont prévus les 28 octobre et 2 mars.

La saison régulière du championnat se termine le samedi 4 mai, chaque match commençant simultanément à 15 heures. Les demi-finales des barrages suivront, bien que les dates seront finalisées pour ces matches plus près de l’heure.

