Daniel Durant éliminé sur ‘DWTS’ avec Trevor Donovan: Récapitulatif – Hollywood Life

Crédit image : Disney+

La Danser avec les étoiles les demi-finales de la saison 31 sont arrivées et le niveau de compétition est à son plus haut niveau. Les 6 derniers couples se produiront deux fois, et il y aura une autre double élimination en fin de soirée. Wayne Brady et Witney Carson donner le coup d’envoi des demi-finales avec un féroce paso doble à “Beggin'” de Måneskin. Len Goodman, qui a annoncé plus tard qu’il quittait la série après la saison 31, a déclaré que “la chorégraphie correspondait parfaitement à la musique”. Même s’il y a eu un “petit trébuchement” à la fin, Len pense que c’était une “excellente façon” de commencer le spectacle.

Derek Hough admet que la performance était un “peu anguleux” pour lui, mais c’était “toujours une danse forte”. Carrie Ann Inaba aime qu’ils aient pris un risque et qualifie Wayne de “fabuleux”. Les notes de Wayne et Witney : Carrie Ann = 9 ; Len = 9 ; Derek = 9 ; Bruno = 9. Note totale = 36 sur 40.

Dans les coulisses, Witney annonce qu’elle est enceinte de son deuxième enfant ! «Je suis tellement excitée d’annoncer enfin que Carson, Leo et moi-même attendons le bébé n ° 2. Je suis tellement béni. C’était juste un très, très bon moment pour le partager », dit-elle.

Daniel Durant et Britt Stewart frappez ensuite la salle de bal avec leur superbe valse viennoise sur “Surprise Yourself” de Jack Garrat. Derek souligne les « belles lignes » et les « beaux bras » de Daniel. Bruno Tonioli appelle Daniel “Prince Charmant”. Il ajoute: “Vous naviguiez sur la piste de danse.” Carrie Ann pleure et dit « il y a une unité quand » Daniel et Britt dansent. Len apprécie le mélange de pas dans et hors de la prise mais admet que “à l’occasion, cela manquait de finesse”. Les partitions de Daniel et Britt : Carrie Ann = 9 ; Len = 8 ; Derek = 9 ; Bruno = 9. Note totale = 35 sur 40.

Shangela et Gleb Savtchenko tuer avec le paso doble pour celui de Lady Gaga “Au bord de la gloire.” Bruno est tout au sujet du “solo dramatique” de Shangela, mais il souligne un moment que Shangela a manqué dans la routine. Carrie Ann dit que la performance était “magnifique” et Len dit que Shangela était “totalement engagée”. Les notes de Shangela et Gleb : Carrie Ann = 9 ; Len = 9 ; Derek = 9 ; Bruno = 9. Note totale = 36 sur 40.

Malgré un ongle incarné infecté, Charli D’Amelio éblouit avec Marc Ballas dans leur valse viennoise sur « Glimpse of Us » de Joji. Carrie Ann est en larmes. “C’était la perfection sur la perfection”, déclare-t-elle. Len est sans voix. “C’était tellement bon que ça m’a littéralement coupé le souffle. Aucun de mes mots ne peut résumer à quel point je pensais que c’était bon », dit-il. Bruno pense que c’est la “meilleure valse viennoise que nous ayons vue jusqu’à présent” en DWTS l’histoire et compare Charli à une danseuse étoile. Les notes de Charli et Mark : Carrie Ann = 10 ; Len = 10 ; Derek = 10 ; Bruno = 10. Note totale = 40 sur 40.

Trevor Donovan et Emma Slater apporter la chaleur avec leur cha cha à “Satisfait” en Galantis pi. MAX. Len commente que c’est “incroyable à quel point” Trevor est devenu fort cette saison. Il dit que la performance “manquait parfois un peu de rythme”. Derek est d’accord et dit que Trevor était un “petit pied plat”. Les partitions de Trevor et Emma : Carrie Ann = 8 ; Len = 8 ; Derek = 8 ; Bruno = 8. Note totale = 32 sur 40.

Gaby Windey et Val Chmerkovskiy brillent dans la salle de bal avec leur valse sur “I’m Kissing You” de Désirée. Bruno s’extasie sur le fait que cette routine était “tout aussi belle d’une manière différente”. Carrie Ann note qu’il y avait une “douceur féminine” dans cette performance, et qu’elle était “réelle et vulnérable à la fois”. Len dit à Gabby qu’elle est vraiment une “charmante danseuse”. Les notes de Gabby et Val : Carrie Ann = 10 ; Len = 10 ; Derek = 10 ; Bruno = 10. Note totale = 40 sur 40.

Le deuxième tour de la nuit signifie de toutes nouvelles danses des demi-finalistes. Wayne dédie sa deuxième performance à sa mère et commence à chanter avant d’enchaîner sur une valse viennoise sur “It’s A Man’s Man’s Man’s World” de James Brown. Len dit que c’était encore une autre “performance raffinée”. Derek admet que c’est “toujours une telle joie” de voir Wayne danser, et Bruno ajoute que Wayne est “un tel maître conteur”. Les notes de Wayne et Witney : Carrie Ann = 10 ; Len = 9 ; Derek = 9 ; Bruno = 9. Note totale = 37 sur 40.

Daniel et Britt prennent la samba sur “Light It Up (Remix)” de Lazer majeure pi. Nyla & Fusible ODG. Derek dit qu’il a adoré tout le contenu de la routine “fantastique”. Bruno dit à Daniel que la samba est l’une des danses les plus difficiles et qu’il “l’a très bien fait”. Carrie Ann déclare que Daniel a tellement de « fanfaronnade ». Les partitions de Daniel et Britt : Carrie Ann = 9 ; Len = 8 ; Derek = 9 ; Bruno = 8. Note totale = 34 sur 40.

Shangela et Gleb interprètent une fabuleuse valse viennoise sur « I Have Nothing » de Whitney Houston. Carrie Ann s’extasie sur la façon dont Shangela est “radieuse” et dit que “la routine venait directement du cœur”. Les notes de Shangela et Gleb : Carrie Ann = 10 ; Len = 9 ; Derek = 9 ; Bruno = 9. Note totale = 37 sur 40.

Le paso doble de Charli et Mark à “Espana Cani” par Pascal Marquina n’a rien de sensationnel. Carrie Ann se lève de son siège et embrasse Charli et Mark. “Votre perfection est d’un autre niveau”, déclare Carrie Ann. Len est à nouveau presque sans voix. “C’était fantastique”, dit-il. Derek dit à Charli et Mark que c’était “absolument emblématique”. Les notes de Charli et Mark : Carrie Ann = 10 ; Len = 10 ; Derek = 10 ; Bruno = 10. Note totale = 40 sur 40.

Trevor et Emma retournent dans la salle de bal avec une valse viennoise sur « Count On Me » de Juda Kelly, que Trevor dédie à Emma. Len a aimé regarder la progression de Trevor cette saison, mais il a quelques critiques pour Trevor. Derek souligne que la chimie entre Trevor et Emma est “palpable”. Trevor et Emma marquent : Carrie Ann = 9 ; Len = 8 ; Derek = 8 ; Bruno = 8. Note totale = 33 sur 40.

La performance finale de la soirée est le féroce paso doble de Gabby et Val sur “Malagueña” de Brian Setzer. Carrie Ann crie que cette “demi-finale est hors du commun” et dit à Gabby qu’elle “ne t’a jamais vu danser avec autant de férocité et d’intensité”. Les notes de Gabby et Val : Carrie Ann = 10 ; Len = 10 ; Derek = 10 ; Bruno = 10. Note totale = 40 sur 40.

DWTS Résultats des demi-finales de la saison 31

Les résultats des demi-finales sont connus. Le premier couple qui se dirige vers la finale est Gabby et Val. Charli et Mark, ainsi que Wayne et Witney, sont également en compétition pour le ballon miroir la semaine prochaine. Cela signifie que les trois derniers sont Trevor et Emma, ​​Shangela et Gleb, et Daniel et Britt.

Trevor et Emma sont les premiers à être éliminés en raison des scores et des votes des juges les plus bas. C’est à Shangela et Gleb, ainsi qu’à Daniel et Britt. Les juges ne sauvent qu’un seul couple. Bruno choisit de sauver Shangela et Gleb. La prochaine est Carrie Ann. Elle vote également pour sauver Shangela et Gleb. Derek suit Carrie Ann et Bruno pour sauver Shangela et Gleb, ce qui signifie que Daniel et Britt ont été éliminés.