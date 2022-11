Daniel Dubois se prépare pour un titre mondial des poids lourds tourné contre Oleksandr Usyk ou Tyson Fury | Nouvelles de boxe

Daniel Dubois se prépare à défier un champion du monde des poids lourds, que ce soit Oleksandr Usyk ou Tyson Fury.

Le jeune Londonien détient une ceinture WBA “régulière”. Ce titre est considéré à la légère, une ceinture secondaire au championnat des poids lourds WBA qu’Oleksandr Usyk détient avec les titres IBF et WBO.

Mais cela laisse Dubois bien placé dans la division et en ligne pour être le challenger obligatoire pour le titre WBA d’Usyk.

Image:

Le Londonien Dubois vise désormais les meilleurs au monde





“Il est le champion” régulier “de la WBA. Les gens pourraient le discréditer, nous avons boxé Trevor Bryan pour cela. [But Dubois] détient toujours une version d’un titre mondial qui le met en ligne pour être dans une position puissante. Il est très, très bien classé avec la WBA”, a déclaré Shane McGuigan, l’entraîneur de Dubois. Sports du ciel.

L’équipe de Dubois pense qu’il est le premier à être appelé comme challenger obligatoire d’Usyk.

“Nous obtenons ce coup, le prochain en ligne. Parce qu’Usyk a toutes les autres ceintures, il a l’IBF, le WBO et le WBA, Fury a le WBC. Hors de l’IBF, du WBA et du WBO, Daniel est le premier en ligne, la WBA est la première en ligne pour obtenir le coup”, a expliqué McGuigan.

C’est pourquoi Dubois combattra ensuite un adversaire gaucher à Kevin Lerena. “Nous avons besoin de cette préparation. Il a besoin de préparation pour pouvoir faire ça”, a poursuivi l’entraîneur.

“Il a un adversaire glissant à Kevin Lerena, un gars qui est venu du cruiserweight, un bon mouvement, un bon mouvement de tête. Il n’est pas comme Usyk, il ne se précipite pas sur ses pieds mais il a la capacité de bouger sa tête et il se fait petit, il est difficile à frapper proprement, c’est un bon test pour nous.

“Nous devons traverser cela et voir comment il s’en sort avec un gaucher.”

Dubois a perdu contre son rival londonien Joe Joyce en 2020 mais s’est reconstruit depuis. McGuigan n’hésiterait pas à le mettre avec Usyk maintenant.

Image:

Joe Joyce a battu Dubois lors de leur collision en 2020





“Pas du tout, vous devez saisir vos opportunités pendant qu’elles se présentent à vous-même. Nous travaillons ensemble depuis plus d’un an maintenant, un an et demi. Il va tellement mieux. Il n’a pas eu de chance de le montrer encore », a déclaré McGuigan.

“Il a assommé Bogdan Dinu, [Joe] Cusumano en Amérique – l’a assommé puis a évidemment assommé Trevor Bryan. Il avait en fait un virus et une grippe lors de cette semaine de combat, nous venons de le vivre. Nous savions juste qu’il allait faire le travail.”

Usyk envisage de rencontrer Tyson Fury dans un affrontement incontesté pour le titre des poids lourds au début de l’année prochaine. Cela aurait préséance sur Dubois en tant que challenger obligatoire et l’équipe ukrainienne est convaincue que le combat est sur le point de se produire ensuite.

Mais Dubois pousserait sa revendication pour un tir sur le vainqueur, même si c’était Fury.

Il boxe Lerena sur la sous-carte de la défense du titre de Fury contre Derek Chisora ​​au Tottenham Hotspur Stadium de Londres le mois prochain. Cela verra Dubois impliqué dans un spectacle de stade et acquérir une expérience supplémentaire.

Image:

Daniel Dubois est dans une forme dangereuse





“C’est énorme”, a déclaré McGuigan. “[Fury] veut des combats au Royaume-Uni, lui contre Derek Chisora, même si c’est leur troisième combat ensemble, c’est toujours un nom britannique.

“Dillian Whyte, c’est toujours un nom britannique, Anthony Joshua, c’est toujours un nom britannique, Joe Joyce, c’est toujours un nom britannique. Pareil avec Daniel Dubois.

“Il [Fury] a une grande sélection de poids lourds. Il en a traversé deux. Il a besoin du combat AJ, ce qui va probablement prendre un certain temps. Il a Joe Joyce et Daniel Dubois.”

McGuigan est certainement convaincu que Dubois a le pouvoir de frapper pour être un problème pour tout poids lourd.

“Nous pourrions facilement boxer Tyson Fury bientôt et oui, Dan n’a que 25 ans. Il doit être lâché à un moment donné. Je pense que pour être honnête avec le style de Dan, Joe Joyce est probablement le combat le plus dur pour lui, hors de tous », a-t-il dit.

“S’il frappe quelqu’un proprement, il l’assomme. Honnêtement.”