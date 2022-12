Daniel Dubois peut battre Dillian Whyte pour obtenir une “reconnaissance”, déclare l’entraîneur Shane McGuigan | Nouvelles de boxe

Une confrontation des poids lourds britanniques contre Dillian Whyte serait le combat parfait pour obtenir la “reconnaissance” de Daniel Dubois, selon son entraîneur Shane McGuigan.

Dubois a amélioré son record professionnel à 19-1 avec une victoire spectaculaire sur Kevin Lerena samedi, arrêtant le Sud-Africain au troisième tour après avoir lui-même chuté trois fois au cours des trois premières minutes.

Le joueur de 25 ans s’est blessé au genou la première fois qu’il a été renversé, mais McGuigan est convaincu que son combattant pourrait être prêt à affronter son compatriote londonien Whyte au printemps prochain.

“Je pense que nous avons besoin d’un grand combat comme celui-là pour obtenir Daniel, pas pour ça, mais pour qu’il soit reconnu”, a déclaré McGuigan. Sky Sports Nouvelles.

“J’ai l’impression qu’il peut battre Dillian Whyte. Whyte pourrait aussi avoir envie de le faire après le renversement, il pourrait penser qu’il a une chance de frapper.

Image:

Dubois s’est remis de trois renversements au premier tour pour battre Lerena





“Donc je suis excité, mais évidemment nous devons aller rééduquer le genou, voir l’étendue des dégâts et ensuite nous comprendrons en quelque sorte le délai dans lequel nous pourrons sortir, mais j’espère que mars, avril en quelque sorte, peut-être il est repoussé à mai, mais il doit avoir une année 2023 active.”

La victoire de Dubois sur Lerena était sa quatrième victoire consécutive par élimination directe depuis qu’il a subi la seule défaite de sa carrière contre son compatriote britannique Joe Joyce en novembre 2020, et l’a vu conserver sa ceinture WBA “régulière”. Ce titre est considéré à la légère, une ceinture secondaire au championnat des poids lourds WBA qu’Oleksandr Usyk détient avec les titres IBF et WBO.

Dubois a été arrêté par Joyce après avoir subi une grave blessure à l’œil, mais le fait qu’il ait pu surmonter une adversité majeure contre Lerena a répondu aux questions sur sa capacité à gérer une crise.

“Son genou droit est parti quand il a été lâché la première fois”, a déclaré McGuigan. “Je pense que c’est une déchirure du LCP (ligament croisé postérieur) ou du LCA (ligament croisé antérieur).

“Nous allons passer un scanner aujourd’hui [Tuesday] et j’espère que nous aurons des nouvelles.”

McGuigan était dans le coin de David Haye lorsque l’ancien champion du monde des poids lourds s’est battu avec acharnement après avoir subi une rupture du tendon d’Achille lors d’un affrontement britannique classique avec Tony Bellew, mais l’entraîneur a déclaré que la situation de Dubois était légèrement différente.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



En 2017, David Haye et Tony Bellew se sont rencontrés lors d’un match de rancune britannique à la 02 Arena



“Avec David, c’était une situation différente, sa jambe était complètement rompue. Nous essayions de faire en sorte que Tony Bellew s’engage trop et marche sur un tir”, a déclaré McGuigan.

“Avec Daniel, il a pu appuyer et mettre du poids sur la jambe. Il a fait ce qu’il fallait, s’est levé sur son vélo, s’est déplacé.

“Je lui aboyais dessus pour qu’il mette son jab et laisse Lerena entrer, et il a réussi à le faire marcher sur une main droite fantastique et l’a terminé avec une excellente combinaison – quel uppercut.”

Shane McGuigan a rejoint le dernier épisode du podcast Toe2Toe. Ecoute maintenant