Daniel Dubois : Oleksandr Usyk a été un grand champion, mais tout ce qui a un début a une fin | Nouvelles de boxe

Daniel Dubois dit qu’Oleksandr Usyk a « été un grand champion, mais tout doit finir », tandis que son entraîneur ajoute qu’il est « destiné à devenir champion du monde unifié ».

Le Londonien défiera Usyk pour les titres des poids lourds WBA, WBO et IBF le 26 août à Wrocław, en Pologne.

Dubois fera son premier retour sur le ring depuis sa victoire par arrêt au troisième tour contre Kevin Lerena en décembre, un combat au cours duquel il a touché la toile trois fois au premier tour et s’est blessé au genou.

« Tout d’abord, le genou va bien. Tout est réglé maintenant, je suis en camp d’entraînement, je cours, tout va bien. Je suis reconnaissant pour cette opportunité et je suis prêt à la saisir à deux mains, », a déclaré Dubois.

« Cela a mis du temps à venir et je suis prêt à l’assumer. Usyk a été un grand champion, mais tout ce qui a un début a une fin. Je suis prêt. »

Triple D2 travaille maintenant avec Don Charles, après avoir rompu avec Shane McGuigan et son nouvel entraîneur est sûr de la victoire en août.

« Il a été documenté que moi et Daniel venons tout juste de commencer à travailler ensemble. Mais quand la foi vous rassemble, c’est plus fort que tout ce que l’on peut imaginer », a-t-il déclaré.

« C’est la foi qui nous a réunis et il est destiné, je le répète, il est destiné à devenir un champion du monde unifié. C’est pourquoi nous sommes ici. »

Dubois aura son premier combat pour le titre mondial contre Usyk en août





Cela fait un an qu’Usyk a défendu avec succès ses titres contre Anthony Joshua en Arabie Saoudite.

« Je tiens à remercier les gars qui défendent l’Ukraine maintenant, car ce n’est que pour la raison pour laquelle ils le font que nous avons l’opportunité de défendre nos titres, d’avoir nos combats en dehors de l’Ukraine et d’apporter la gloire à notre pays et à la drapeau de notre pays », a-t-il dit.

« J’étais devenu le champion WBO des poids lourds ici [in Poland]. Avec Krzysztof Głowacki, nous nous sommes un peu battus. Au cours des sept années suivantes, j’ai accumulé plusieurs ceintures et maintenant, je suis de retour en Pologne ici pour les défendre. »

Le promoteur d’Usyk, Alex Krassyuk, qualifie Tyson Fury de « générateur de pensée aléatoire »



Bien que Dubois entrera dans le combat en tant qu’outsider important, le manager d’Usyk a déclaré aux médias lors de la première conférence de presse d’avant-combat lundi qu’ils ne prenaient pas le Britannique à la légère.

« Nous n’oublions pas Daniel Dubois, ne pensez pas que nous pensons que ce sera une promenade dans le parc. Nous savons qu’il est grand, il est fort, il peut frapper, et nous nous préparons à 100% pour cela », a déclaré Klimas.

« Nous avons un avenir pour unifier les titres. Ce combat va nous amener à l’un des plus grands combats de l’histoire de la boxe. Mais nous ne négligeons pas. Tout ce que nous voyons, c’est Daniel Dubois. Nous déjeunons, nous pensons à Daniel Dubois. On se couche, on pense à Daniel Dubois. Tout tourne autour de lui. Le 26 août, mon homme [Usyk] va leur montrer. »