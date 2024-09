Daniel Dubois détruit Anthony Joshua par KO au cinquième round pour conserver son titre de champion des poids lourds

Daniel Dubois n’a laissé aucun doute sur le fait qu’il mérite d’être appelé champion.

Le détenteur du titre des poids lourds IBF a défendu avec succès sa ceinture avec une démolition unilatérale d’Anthony Joshua samedi, ayant besoin d’un peu plus de cinq rounds pour aplatir Joshua avec une rafale de KO après avoir menacé de knockdowns plus tôt dans le combat.

« Vous n’êtes pas divertis ? », a déclaré Dubois dans son interview d’après-combat, provoquant l’enthousiasme d’un stade de Wembley à guichets fermés à Londres.

Dubois a lancé des coups puissants dès la cloche d’ouverture et ses efforts ont payé dès le début puisqu’il a fait tomber Joshua avec un coup de poing juste à la fin du premier round. Joshua a répondu au compte, mais tout est allé en descente pour lui à partir de là car il n’a jamais été près de combler l’écart.

Le round 2 a débuté avec Dubois à ses trousses, ce qui a rapidement mis Joshua en mode survie. Dubois n’a pas été perturbé par les coups de Joshua et a continué à mettre la pression sur Joshua, cherchant à conclure. Cela a presque eu lieu à la fin du round 3 lorsque Joshua a de nouveau été mis au tapis avant la cloche, pour finalement gagner quelques minutes de plus.

Joshua glissait et glissait partout sur le ring avec Dubois qui le suivait et même s’il a fait une performance pleine d’entrain, souriant et tirant la langue avec Dubois qui le frappait, il était évident que la fin était proche. Et la fin est effectivement arrivée 59 secondes après le début du cinquième round avec Dubois qui a lancé une contre-droite qui a fait s’écrouler Joshua, le laissant à quatre pattes incapable de répondre au décompte de l’arbitre Marcus McDonnell.

Grâce à cette victoire, Dubois conserve son titre incontesté de champion IBF des poids lourds. Le cogneur anglais détenait une ceinture intérimaire qui a été élevée au rang de titre incontesté lorsque l’ancien champion Oleksandr Usyk a renoncé à sa part du titre. Usyk doit affronter Tyson Fury à sa revanche le 21 décembre après l’avoir déjà battu en mai dernier.