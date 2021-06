Daniel Dubois arrête Bogdan Dinu pour remporter le titre intérimaire des poids lourds WBA | Nouvelles de boxe

Daniel Dubois a fait un retour gagnant à l’action en remportant le titre intérimaire des poids lourds WBA avec un arrêt au deuxième tour de Bogdan Dinu.

Lors de son premier combat depuis son arrêt contre Joe Joyce en novembre, l’ancien champion britannique et du Commonwealth a rattrapé son adversaire roumain dans les 15 premières secondes du deuxième tour avec une main droite pour effectuer un retour emphatique au Telford International Center .

Sous la tutelle de l’entraîneur Shane McGuigan pour la première fois, Dubois, 23 ans, a commencé le combat sur le pied avant au premier tour et a laissé tomber Dinu dès le début du deuxième.

Le Roumain n’a pas pu battre le décompte des arbitres pour donner à Dubois sa 16e victoire en 17 combats professionnels et un tir à la ceinture «régulière» WBA de Trevor Bryan, bien que le statut de championnat WBA soit compliqué.

Anthony Joshua est sur le point de défendre son titre « super » WBA, ses ceintures WBO et IBF contre Oleksandr Usyk, tandis que Bryan détient le titre « régulier » WBA et Mahmoud Charr a récemment été nommé « champion WBA en vacances » avant de revenir récemment avec une victoire.

La défaite contre Joyce en décembre a coûté à Dubois la chance de devenir le combattant classé numéro un dans le classement des poids lourds de la WBO et l’opportunité d’affronter le vainqueur de l’épreuve de force potentielle des poids lourds entre Joshua et Usyk.

Mais un peu plus de six mois plus tard, Dubois s’est remis en scène pour une chance au titre mondial.

Pour Dinu, il s’agissait d’une troisième défaite en carrière après des défaites contre Kubrat Pulev et Jarrell Miller.