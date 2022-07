Daniel Defence et d’autres fabricants d’armes accusés de commercialiser l’AR-15 auprès des enfants

Le mercredi 27 juillet, le comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme organise une audition avec les PDG des fabricants d’armes à feu Daniel Defence, Smith & Wesson et Sturm, Ruger & Co. sur le thème de la violence armée en Amérique, avec un accent particulier sur les ventes et la commercialisation des fusils d’assaut.

L’audience intervient au milieu du débat renaissant sur les restrictions sur les armes à feu à la suite des fusillades de masse à Uvalde, au Texas, et à Buffalo, à New York, et plus récemment à Highland Park, dans l’Illinois.

Bien que le débat ait généralement tendance à se concentrer sur la production, la distribution et la consommation d’armes à feu en tant que moyens d’intervention, il semble qu’une partie de cette attention soit désormais accordée au marketing.

Bien qu’il n’y ait pas de réglementation fédérale sur la publicité des armes à feu, de nombreuses grandes entreprises de médias ont des politiques strictes contre les publicités qui promeuvent ou vendent des armes. Pourtant, les entreprises d’armes à feu et les influenceurs sont en mesure de publier du contenu sur les réseaux sociaux.

Les partisans de lois plus strictes sur les armes à feu estiment que limiter la commercialisation des armes d’assaut pourrait se traduire par une diminution du nombre de décès liés aux armes à feu. Les États-Unis devraient-ils adopter une position plus ferme pour les réglementer ?

Regardez la vidéo pour en savoir plus.