Daniel Day-Lewis semble être revenu au métier d’acteur

Il vaut mieux ne pas croire un artiste célèbre lorsqu’il annonce qu’il prend sa retraite. Très peu d’entre eux ont arrêté définitivement ; beaucoup, beaucoup d’entre eux reviennent sous les projecteurs à un moment ou à un autre. Il semblait que Daniel Day-Lewis pourrait être la rare exception à cette règle, peut-être parce que sa personnalité excentrique donnait du crédit à l’idée qu’il avait fini, ou peut-être parce qu’il est un si bon acteur qu’il a vraiment réussi à nous convaincre de sa sincérité. . Mais il s’avère que Daniel Day-Lewis ne faisait pas exception, puisque le plus grand acteur vivant largement considéré semble jouer à nouveau.

Cela vient de la Courrier quotidienqui a surpris Day-Lewis sur le tournage d’un projet qui aurait été appelé Avelyne dont personne n’a jamais entendu parler. Il a été photographié en train de conduire une moto avec Sean Bean. Le Mail a décrit la configuration comme une « scène pleine d’action ».

Espérons qu’il s’agisse d’un véritable film et non d’une publicité pour un parfum ou d’une publicité pour une entreprise commune Day-Lewis/Bean dans le domaine des boissons alcoolisées. Briser le mauvais les gars. Le Mail insiste sur le fait que c’est « un film intitulé Avelyne où Sean jouerait le rôle d’un ancien soldat. Date limite n’a pas d’informations supplémentaires, mais rapports que « Il s’agit très probablement d’une apparition ou d’une faveur pour un ami plutôt que d’un retour à part entière. » Tout ce que nous savons vraiment pour le moment, c’est que Day-Lewis était sur un véritable plateau, en cours de tournage, avec Bean. Nous savons également que Day-Lewis est un passionné de moto, alors peut-être que son implication dans ce tournage est liée à cette passion.

Day-Lewis a annoncé sa retraite via une déclaration de son publiciste en 2017. « Je savais que ce n’était pas habituel de publier une déclaration. Mais je voulais tracer une ligne. Je ne voulais pas me retrouver entraîné dans un autre projet. Toute ma vie, j’ai dit que je devrais arrêter d’agir, et je ne sais pas pourquoi c’était différent cette fois, mais l’envie d’arrêter a pris racine en moi, et c’est devenu une contrainte. C’était quelque chose que je devais faire », a-t-il déclaré plus tard. dit Magazine W. Il professe le désir « d’explorer le monde d’une manière différente ». Peut-être qu’il a fini d’explorer ; peut-être qu’il sort de sa retraite pour ce légendaire « un dernier travail ». Ou peut-être que l’appel d’Amy Poehler pour qu’il revienne au métier d’acteur a finalement atteint ses oreilles d’ermite. Quoi qu’il en soit, il semble que nous soyons donc de retour.