Daniel Day-Lewis revient dans « Anémone »

Sept ans après avoir apparemment pris sa retraite en 2017 avec « Phantom Thread » de Paul Thomas Anderson, l’oscarisé Daniel Day-Lewis a changé d’avis – pour son fils.

L’acteur de 67 ans a été photographié en train de travailler avec Sean Bean sur un tournage à Manchester, au Royaume-Uni, sur une moto, selon un rapport publié plus tôt dans la journée dans Le courrier quotidien.

Day-Lewis conduisait la moto et peut être vu arborant une moustache en guidon. Bean, qui jouerait apparemment un ancien soldat dans le film, peut être vu comme son passager à l’arrière.

Puis, il y a quelques minutes à peine, des détails ont éclaté sur le film. Selon THR le film s’intitule « Anémone » et est réalisé par son fils Ronan Day-Lewis.

Focus Features et Plan B produisent le film que le père et le fils ont co-écrit. Le projet explore les liens familiaux, notamment ceux impliquant les pères, les fils et les frères.

Les plus âgés Day-Lewis, Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley et Safia Oakley-Green complètent le casting. Le président de Focus Features, Peter Kujawski, a déclaré dans un communiqué :

« Nous ne pourrions être plus heureux de nous associer à un brillant artiste visuel en la personne de Ronan Day-Lewis sur son premier long métrage aux côtés de Daniel Day-Lewis en tant que collaborateur créatif. Ils ont écrit un scénario vraiment exceptionnel et nous sommes impatients de présenter leur vision commune au public aux côtés de l’équipe de Plan B. »

Universal Pictures International distribuera Focus à l’international.

Plus tôt cette année, Martin Scorsese avait laissé entendre qu’il collaborerait à nouveau avec Day-Lewis pour un film supplémentaire lors d’une cérémonie de remise des prix du National Board of Review, mais ce commentaire n’a rien donné de plus.