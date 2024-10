Daniel Day-Lewis prend sa retraite pour jouer dans le nouveau film Anémone

Daniel Day-Lewis sort de sa retraite pour jouer dans un nouveau film réalisé par son fils.

L’acteur trois fois lauréat d’un Oscar devrait jouer dans Anémonemarquant son premier rôle à l’écran depuis 2017.

Daniel Day-Lewis a co-écrit le film avec son fils, Ronan Day-Lewis, qui fait ses débuts en tant que réalisateur. Selon Le journaliste hollywoodienle scénario « explore les liens familiaux, en particulier ceux impliquant les pères, les fils et les frères ».

Aux côtés de Day-Lewis, le casting comprend Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley et Safia Oakley-Green.

Day-Lewis avait précédemment annoncé sa retraite d’acteur après la sortie de Le fil fantôme en 2017. Il n’a jamais donné de raison précise pour sa décision, partageant seulement une déclaration par l’intermédiaire de son représentant : « Daniel Day-Lewis ne travaillera plus comme acteur. Il est immensément reconnaissant envers tous ses collaborateurs et son public au fil des nombreuses années. Il s’agit d’une décision privée et ni lui ni ses représentants ne feront d’autres commentaires à ce sujet. »

Day-Lewis est considéré comme l’un des plus grands acteurs de sa génération et le seul acteur à avoir remporté trois Oscars du meilleur acteur.