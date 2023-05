Daniel Day-Lewis photographié à New York pour la première fois depuis des années après avoir pris sa retraite d’acteur

Daniel Day-Lewis a fait une rare apparition publique six ans après avoir annoncé qu’il quittait définitivement Hollywood.

L’acteur de 66 ans a été photographié jeudi alors qu’il sortait à New York main dans la main avec sa femme, la réalisatrice Rebecca Miller, 60 ans.

L’actrice oscarisée a enfilé un t-shirt à rayures bleues avec un pull à capuche noir par-dessus. Il portait un pantalon jaune vif, un collier à chaîne en argent et une paire de lunettes de soleil.

Ses longs cheveux gris étaient recouverts d’une casquette de baseball noire pour compléter son look.

La star de « Il y aura du sang » a été vue les mains dans les poches et avait un sérieux sourire narquois sur le visage.

En 2018, l’acteur a été vu très pimpant lors de la 90e cérémonie des Oscars au Dolby Theatre.

Il est venu habillé pour impressionner dans un smoking noir et un nœud papillon assorti.

Après son apparition aux Oscars, l’acteur primé a été vu à Athènes, en Grèce, pour la première du film « Phantom Thread » de Paul Thomas Anderson.

Pendant ce temps, ses cheveux ont été coupés courts et il a montré ses tatouages ​​​​au bras lors d’une conférence de presse pour le film dramatique historique.

Il portait une chemise bleue décontractée, un pantalon marron et plusieurs colliers en argent lors de l’événement cinématographique.

Ses apparitions interviennent après avoir pris la décision de cesser de jouer en 2017.

« Daniel Day-Lewis ne travaillera plus en tant qu’acteur », a déclaré un représentant de l’acteur à Fox News. « Il est immensément reconnaissant envers tous ses collaborateurs et son public au fil des années. »

Son représentant a ajouté : « Il s’agit d’une décision privée et ni lui ni ses représentants ne feront d’autres commentaires à ce sujet. »

Plus tard cette année-là, il a expliqué pourquoi il voulait se retirer d’Hollywood.

« Je n’ai pas compris », a-t-il déclaré lors d’une interview avec W Magazine.

« Mais c’est réglé sur moi, et c’est juste là… Je crains d’utiliser le mot « artiste » galvaudé, mais il y a quelque chose de la responsabilité de l’artiste qui pèse sur moi. J’ai besoin de croire en la valeur de ce que je fais . Le travail peut sembler vital. Irrésistible, même. Et si un public y croit, ça devrait me suffire. Mais, dernièrement, ça ne l’est plus. »

Sa carrière d’acteur s’étend sur quatre décennies. Il a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour ses rôles principaux dans le film « Lincoln » de Steven Spielberg en 2012, « Mon pied gauche » et « Il y aura du sang ».

Il est le seul interprète à ce jour avec trois Oscars du meilleur acteur.