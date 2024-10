Daniel Day-Lewis ne se retire pas pour jouer dans le premier film de Son

MISE À JOUR: Daniel Day-Lewis reviendra finalement dans le monde du théâtre. L’acteur légendaire jouera dans le prochain film Anémone, qui sera également le premier film de son fils, Ronan Day-Lewis.

Le film a été co-écrit par Day-Lewis et son fils, et devrait explorer les relations complexes entre pères, fils et frères ainsi que la dynamique des liens familiaux. Day-Lewis jouera dans le film aux côtés de Sean Bean, Samanta Morton, Samuel Bottomley et Safia Oakley-Green.

« Nous ne pourrions être plus heureux de nous associer à un brillant artiste visuel en la personne de Ronan Day-Lewis sur son premier long métrage aux côtés de Daniel Day-Lewis en tant que collaborateur créatif », a déclaré le président de Focus Features, Peter Kujawski, dans un communiqué. déclaration. « Ils ont écrit un scénario vraiment exceptionnel et nous sommes impatients de présenter leur vision commune au public aux côtés de l’équipe de Plan B. »

Histoire originale: Bien qu’il ait pris sa retraite il y a plus de sept ans, Daniel Day-Lewis a été récemment vu sur le tournage d’un petit film, déclenchant des rumeurs selon lesquelles l’acteur légendaire aurait potentiellement décidé de revenir dans le monde du théâtre.

Day-Lewis a été repéré par le Daily Mail à Manchester, en Angleterre, la semaine dernière – sur le tournage du prochain film, Avelyn. Day-Lewis pouvait être vu arborant une configuration de poils du visage presque semblable à celle d’un bar, alors qu’il conduisait une moto dans une rue avec l’acteur Sean Bean assis derrière lui. Les deux acteurs étaient vêtus de tenues assez rembourrées et superposées.

Selon le Daily Mail, les scènes en particulier « semblaient pleines d’action », même si rien d’autre n’a été rapporté sur ce qui se passait exactement dans la scène. Pour l’instant, on ne sait pas si Day-Lewis est réellement revenu dans le monde du théâtre, ou s’il apparaît simplement dans une apparition.

Quand Daniel Day-Lewis a-t-il pris sa retraite ?

Day-Lewis a annoncé qu’il prenait sa retraite en 2017 après son rôle de Reynolds Woodcock dans Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Ce n’était cependant pas la première fois que Day-Lewis se retirait d’Hollywood, puisqu’il avait fait une annonce similaire en 1997 lorsqu’il avait décidé d’exercer un nouveau métier de cordonnier avant de revenir ensuite pour tourner Gangs of New York, There Will Be Blood, Lincoln et plusieurs autres films.

Day-Lewis est considéré par beaucoup comme l’un des plus grands interprètes de l’histoire du cinéma. Tout au long de sa carrière, Day-Lewis a remporté trois Oscars, quatre BAFTA Awards, trois Screen Actors Guild Awards et deux Golden Globe Awards. Connu pour sa méthode d’acteur, Day-Lewis a joué dans des films de grande envergure tels que My Left Foot, Gangs of New York, There Will Be Blood, Lincoln, The Last of the Mohicans, et plus encore.

