Daniel Day-Lewis ne se retire pas pour jouer dans le nouveau film de son fils Ronan

La retraite de Daniel Day-Lewis ressemble davantage à une pause.

Le seul homme à avoir remporté trois fois l’Oscar du meilleur acteur revient après sept ans d’absence d’Hollywood pour jouer dans le premier film de son fils Ronan, « Anemone ». Le film, co-écrit par le duo Day-Lewis, est considéré comme « une exploration des relations complexes entre pères, fils et frères » et de la « dynamique des liens familiaux ». Variété signalé.

Dimanche, l’aîné Day-Lewis, 67 ans, a été photographié sur le tournage du film à Manchester, en Angleterre, alors qu’il conduisait une moto avec sa co-star Sean Bean (« Le Seigneur des Anneaux »). Deux jours plus tard, Focus Features et Plan B Entertainment ont annoncé qu’ils codirigeraient le projet.

« Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de nous associer à un brillant artiste visuel en la personne de Ronan Day-Lewis sur son premier long métrage aux côtés de Daniel Day-Lewis en tant que collaborateur créatif », a déclaré Peter Kujawski, président de Focus Features. Presse associée . « Ils ont écrit un scénario vraiment exceptionnel et nous sommes impatients de présenter leur vision commune au public aux côtés de l’équipe de Plan B. »

Ronan Day-Lewis, 26 ans, est un peintre qui a déjà exposé son travail à New York. Sa première exposition personnelle internationale, « Cet été-là, nous les avons tous vus », a fait ses débuts mardi à Hong Kong.

L’artiste Lena Christakis, à gauche, et Ronan Day-Lewis se tiennent aux côtés de Daniel Day-Lewis et de son épouse, Rebecca Miller, en 2023 à New York. (Evan Agostini/Invision/Associated Press)

Lorsque Daniel Day-Lewis a annoncé sa retraite d’acteur en 2017, peu de temps avant de recevoir une nouvelle nomination pour le meilleur acteur pour « Phantom Thread » en 2018, il n’a pas donné d’explication pour cette décision.

« Daniel Day-Lewis ne travaillera plus comme acteur », a déclaré sa représentante Leslee Dart. Variété à l’époque. « Il est immensément reconnaissant envers tous ses collaborateurs et son public au fil des nombreuses années. Il s’agit d’une décision privée et ni lui ni ses représentants ne feront d’autres commentaires à ce sujet. »

La star de « Lincoln » a déclaré plus tard Magazine W qu’il n’y avait pas eu de motivation claire pour sa décision.

«Je n’ai pas compris. Mais c’est décidé pour moi, et c’est juste là », a-t-il déclaré. «Toute ma vie, j’ai parlé de la façon dont je devrais arrêter d’agir, et je ne sais pas pourquoi c’était différent cette fois, mais l’envie d’arrêter a pris racine en moi, et c’est devenu une contrainte. C’était quelque chose que je devais faire.

L’acteur a poursuivi : « J’ai une grande tristesse. Et c’est la bonne façon de ressentir. Comme ce serait étrange s’il ne s’agissait que d’une étape joyeuse vers une toute nouvelle vie. Je m’intéresse au métier d’acteur depuis l’âge de 12 ans, et à l’époque, tout sauf le théâtre, cette boîte de lumière, était plongé dans l’ombre.

Lors de la cérémonie des National Board of Review Awards de janvier, Day-Lewis a retrouvé son réalisateur de « Gangs of New York », Martin Scorsese – qui a fait allusion au retour potentiel de l’acteur dans l’industrie.

« Nous avons fait deux films ensemble, et c’est l’une des plus grandes expériences de ma vie », a déclaré Scorsese en acceptant les honneurs de la réalisation pour « Killers of the Flower Moon ».

« Peut-être qu’il est temps d’en faire un de plus », songea-t-il.

Focus Features n’a pas encore révélé de date de sortie pour « Anemone », mais la société de distribution annoncé Ben Fordesman (« Love Lies Bleeding ») est le directeur de la photographie, Jane Petrie (« The Crown ») est la costumière et Chris Oddy (« Zone of Interest ») est le décorateur.

On ne sait pas si Day-Lewis envisage de rejoindre d’autres projets d’acteur à l’avenir. Le Times n’a pas pu joindre immédiatement un représentant mercredi pour de plus amples commentaires.