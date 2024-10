Daniel Day-Lewis met fin à sa retraite d’acteur après sept ans | Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis, triple lauréat d’un Oscar, met fin à sa retraite d’acteur pour jouer dans le premier film de son fils.

L’acteur britannique de 67 ans a arrêté de jouer après avoir joué dans le film Phantom Thread de Paul Thomas Anderson en 2017, et est resté largement en dehors de la vie publique depuis.

Mais il devrait désormais jouer dans un film intitulé Anemone, réalisé par son fils Ronan Day-Lewis, a confirmé mardi la société de production indépendante américaine Focus Features.

Le film mettra en vedette des acteurs tels que Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley et Safia Oakley-Green, et est actuellement en tournage à Manchester.

Père et fils ont écrit le scénario, qui « explore les relations complexes entre pères, fils et frères, ainsi que la dynamique des liens familiaux », a déclaré Focus Features.

Daniel Day-Lewis a fait ses débuts à l’écran à l’adolescence dans Sunday Bloody Sunday avant de passer à un certain nombre de rôles dramatiques mémorables, notamment celui de Hawkeye dans The Last Of The Mohicans.

Il est connu pour son dévouement au jeu de méthode et a remporté trois Oscars du meilleur acteur, pour avoir joué l’écrivain irlandais handicapé Christy Brown dans My Left Foot, le pétrolier Daniel Plainview dans There Will Be Blood et Abraham Lincoln dans Lincoln de Steven Spielberg.

Day-Lewis a été nommé chevalier célibataire de l’empire britannique par le duc de Cambridge en 2014.

En juin 2017, il a été annoncé qu’il prenait sa retraite, quelques mois avant la sortie de Phantom Thread.

« Daniel Day-Lewis ne travaillera plus comme acteur », indique le communiqué publié par son représentant.

« Il est immensément reconnaissant envers tous ses collaborateurs et son public au fil des nombreuses années. Il s’agit d’une décision privée et ni lui ni ses représentants ne feront d’autres commentaires à ce sujet. »

Il avait auparavant pris des pauses prolongées dans l’industrie, notamment en travaillant comme apprenti cordonnier à Florence dans les années 1990.

« Ma vie, en dehors des plateaux de tournage, est une vie où je suis ma curiosité avec autant d’avidité que lorsque je travaille », a-t-il déclaré à l’Observer en 2008. « C’est avec un sens très positif que je me tiens à l’écart du monde. travailler pendant un moment. Il m’a toujours semblé naturel que cela, à son tour, m’aide dans le travail que j’effectue.

En janvier, Day-Lewis a décerné un prix au cinéaste américain Martin Scorsese pour son western épique Killers of the Flower Moon.

L’acteur, qui a joué dans Gangs Of New York et The Age Of Innocence de Scorsese, a déclaré que travailler avec le réalisateur était « l’une des plus grandes joies et des privilèges inattendus de ma vie ».