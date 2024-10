Daniel Day-Lewis fait-il un retour d’acteur ?

Le grand Daniel Day-Lewis fait-il un retour au métier d’acteur ?

Le triple lauréat d’un Oscar a apparemment été publié par le Daily Mail britannique sur le tournage d’un nouveau film britannique mettant également en vedette Sean Bean.

Le tabloïd affirme que le projet sous le radar s’appelle Avelyne bien qu’il n’y ait aucun signe du film en ligne. Day-Lewis, arborant une moustache en guidon, peut être vu conduisant une moto avec Bean pendant ce que le Mail dit être le tournage d’une scène. Le Mail indique que le tournage a lieu à Manchester et qu’une équipe très occupée était présente pour ce qu’ils décrivent comme une « scène pleine d’action ».

Il s’agit très probablement d’une apparition ou d’une faveur pour un ami plutôt que d’un retour à part entière. Les représentants de Bean et les anciens représentants de Day-Lewis n’étaient pas disponibles pour commenter.

Day-Lewis a arrêté de jouer de manière sensationnelle en 2017. Dans un message via la publiciste Leslee Dart, il avait déclaré à l’époque : « Daniel Day-Lewis ne travaillera plus comme acteur. Il est immensément reconnaissant envers tous ses collaborateurs et son public au fil des nombreuses années. Il s’agit d’une décision privée et ni lui ni ses représentants ne feront d’autres commentaires à ce sujet. »

Day-Lewis a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour Lincoln (2012), Il y aura du sang (2007) et Mon pied gauche (1990). Il a également été nominé pour Fil fantôme (2017), Gangs de New York (2002) et Au nom du père (1993). Sa carrière s’étend jusqu’au début des années 1980 et comprend également des rôles principaux dans Neuf (2009), La ballade de Jack et Rose (2005), Le creuset (1996) et Le dernier des Mohicans (1992).

L’acteur a toujours fait profil bas et évité les feux de la rampe. Lors d’une rare apparition publique, il a participé à un événement pour le festival de Martin Scorsese. Tueurs de la lune fleurie en janvier de cette année. Le cinéaste a plaisanté en disant qu’il espérait convaincre l’acteur de sortir de sa retraite pour faire un film de plus.