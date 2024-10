Daniel Day-Lewis est méconnaissable sur les photos du nouveau projet avec Sean Bean

Mise à jour, 17 h 20 HE le 10/1/2024: Focus Features a confirmé que Daniel Day-Lewis sortait de sa retraite pour jouer dans un nouveau film intitulé « Anemone », co-écrit par Daniel Day-Lewis et son fils, Ronan Day-Lewis. Ronan, peintre et plasticien, fera ses débuts en tant que réalisateur avec ce projet, et le film mettra en vedette Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley et Safia Oakley-Green. Ben Fordesman (« Love Lies Bleeding ») sera le directeur de la photographie, Jane Petrie (« The Crown ») la costumière, tandis que Chris Oddy (« Zone of Interest ») sera le chef décorateur du film. « Anémone » explorera « les relations complexes entre pères, fils et frères, ainsi que la dynamique des liens familiaux ». Focus Features et Plan B s’associent sur le film original et Universal Pictures International distribuera le film. Notre histoire originale de ce matin suit ci-dessous.

Ce n’est pas un exercice : Daniel Day-Lewis, l’un des plus grands acteurs de sa génération (ou probablement de n’importe quelle génération) est apparemment revenu au métier d’acteur. C’est plutôt surprenant, étant donné que l’acteur oscarisé avait pris sa retraite il y a sept ans après avoir donné sa prétendue dernière performance dans « Phantom Thread » de Paul Thomas Anderson. Eh bien, apparemment, Day-Lewis a changé d’avis et revient pour un nouveau film actuellement mystérieux intitulé « Avelyn ».

Le courrier quotidien a été le premier à annoncer la nouvelle, partageant des photos de Day-Lewis en train de filmer certaines scènes de « Avelyn ». Comme le montrent les photos ci-dessus, l’acteur porte quelques poils sur le visage et roule sur une moto. L’accompagnant sur ladite moto n’est autre que Sean Bean, du célèbre « Le Seigneur des Anneaux » et « Game of Thrones ». Très peu de choses ont été révélées sur le film, bien que le rapport indique que Bean « jouerait le rôle d’un ancien soldat ». A part cela, le projet reste un mystère majeur.

Pour le moment, nous nous retrouvons avec une foule de questions avec peu de réponses précieuses. Qui est derrière la caméra de ce film mystérieux ? À quel point en sont-ils à la production ? Qui d’autre y joue ? Comme mentionné, Day-Lewis a pris sa retraite après sa performance nominée aux Oscars dans « Phantom Thread ». À l’époque, il avait publié une déclaration par l’intermédiaire de ses représentants indiquant clairement qu’il n’allait plus parler de sa décision en public :