Daniel Day Lewis aux cheveux longs sur les premières photos publiques en 4 ans – Hollywood Life

Daniel Day-Lewis a surpris les fans lorsqu’il a été photographié pour la première fois en public en quatre ans le jeudi 18 mai. Le reclus oscarisé, 66 ans, ne semblait cependant pas faire profil bas, car son ensemble était certainement accrocheur. Portant un survêtement bleu vif, un chapeau de camionneur graffiti et de longs cheveux gris, le Il y aura du sang star était tout un spectacle sur les trottoirs de la Grosse Pomme.

Et dès le lendemain, Daniel récidivait ! Le comédien britannique à la retraite s’est promené dans le West Village avec sa magnifique épouse, Rebecca Miller, fille du célèbre dramaturge Arthur Miller. Le couple, marié depuis 1996, avait l’air tellement aimé qu’il se tenait la main lors de sa promenade romantique. Daniel portait son chapeau de camionneur de la veille et a ajouté une paire de pantalons de survêtement jaunes frappants.

Même s’il ne ressemblait pas à la même chose, les fans des oscarisés se sont habitués à le voir, Daniel s’est peut-être trahi en utilisant son célèbre téléphone à clapet ! En 2018, un cliché de l’acteur « Phantom Thread » utilisant l’appareil obsolète dans le métro est devenu viral, comme on le voit sur Twitter.

L’acteur ultra-méthodique n’a pas foulé un tapis rouge depuis qu’il a annoncé sa retraite en juin 2017, suite à la sortie de Fil fantôme. « Toute ma vie, j’ai parlé de la façon dont je devrais arrêter d’agir, et je ne sais pas pourquoi c’était différent cette fois, mais l’envie d’arrêter a pris racine en moi, et c’est devenu une compulsion », a-t-il déclaré. Magazine W cinq mois après la nouvelle. « C’était quelque chose que je devais faire. »

Avec cette annonce, Hollywood perdrait le seul acteur à avoir remporté trois Oscars du meilleur acteur. En 1989, il rentre chez lui avec son premier pour Mon pied gauchepuis a suivi la victoire avec une statue pour 2007 Il y aura du sang. En 2012, de Steven Spielberg Lincoln a apporté à Daniel son troisième Oscar.

À sa retraite, Daniel partage son temps entre New York et Annamoe, en Irlande, avec sa femme et leurs fils, Ronan24, et Cashel21. Daniel partage également son fils, gabriel28 ans, avec son ex petite amie, star française Isabelle Adjani.

