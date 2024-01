Daniel Dae Kim considère le Seigneur du Feu Ozai comme le Dark Vador d'”Avatar”

Vous pourriez considérer Daniel Dae Kim comme un œuf de Pâques vivant pour Netflix. Avatar : le dernier maître de l’air. L’acteur de Perdu et Raya et le dernier dragon des rôles exprimés dans les émissions animées originales sur Nickelodeon : le maître de la terre Général Fong dans le produit phare de la franchise du même nom en 2005 et le père d’Asami, Hiroshi Sato, dans la série suite de 2012, La légende de Korra. Il peut désormais incarner le méchant ultime de la franchise sous forme d’action réelle.





“C’est un méchant délicieusement méchant, et c’est dans cela que j’ai mis mes dents”, a déclaré Kim dans une interview pour EW’s. Avatar histoire de couverture. “C’est l’une des choses que j’avais vraiment hâte de faire. Il m’a rappelé le Dark Vador de cette série.”





La nouvelle série, tout comme l’offre animée originale, se déroule dans un monde fantastique rempli de maîtres, des individus ayant le pouvoir de manipuler l’eau, la terre, le feu ou l’air. Ozai est le dirigeant de la Nation du Feu, qui est au milieu d’une guerre de plusieurs années pour la domination mondiale. Le seul capable de l’arrêter est l’Avatar, un être réincarné doté de la capacité unique d’exploiter les quatre éléments.





Elizabeth Yu dans le rôle de la princesse Azula, Daniel Dae Kim dans le rôle du Seigneur du Feu Ozai dans « Avatar : Le dernier maître de l’air ».

Robert Falconer/Netflix





Guerres des étoiles L’icône Mark Hamill a exprimé Ozai dans la série animée, mais Albert Kim, le showrunner de la réimagination en direct, était déterminé à recruter des acteurs asiatiques et autochtones pour les rôles. “Je connais Daniel depuis des années en tant qu’ami, et nous avons discuté de temps en temps pour essayer de trouver quelque chose sur quoi travailler ensemble, que ce soit son implication en tant que producteur ou en tant qu’interprète”, se souvient Kim. “Nous n’avons jamais vraiment réussi à trouver quelque chose d’exactement correct. Ensuite, lorsque nous avons commencé à parler de Lord Ozai, j’ai très, très rapidement sauté au nom de Daniel dans mon esprit.”





Que pense Daniel Dae Kim du fait de jouer un véritable méchant dans le Avatar univers, après avoir joué des personnages plus héroïques dans l’original ? (Dans le cas du général Fong, il a au moins pensée il était héroïque.) “Quelques-uns de mes amis ont également évoqué ce point”, dit-il. “Ils me disaient : ‘Es-tu sûr de vouloir jouer un méchant ?’ Je me disais : « Absolument ! Je ne veux pas faire une seule chose tout le temps. Je pense qu’il est si méchant sans vergogne que c’est une joie de jouer. ”





Dallas Liu joue dans Avatar : le dernier maître de l’air dans le rôle du prince Zuko, le fils d’Ozai qui a pour mission de récupérer son honneur en capturant l’Avatar, avec l’aide de son oncle, le général Iroh (Paul Sun-Hyung Lee). Elizabeth Yu incarne la princesse Azula, l’enfant beaucoup plus manipulatrice et calculatrice d’Ozai, déterminée à prouver qu’elle est l’héritière la plus compétente du trône de la Nation du Feu.





Paul Sun-Hyung Lee dans le rôle d’Iroh, Dallas Liu dans le rôle du prince Zuko dans « Avatar : le dernier maître de l’air ».

Robert Falconer/Netflix





“J’ai vraiment aimé explorer cette idée selon laquelle il ne s’excusait pas des choses en lesquelles il croyait”, a déclaré l’acteur. « En fait, cela m’a rappelé un peu notre paysage politique actuel, car certaines personnes adoptent des positions aussi extrêmes sans excuses et en sachant que leur position est la seule correcte. C’est ainsi que pense Ozai, d’une manière étrange. À sa manière, il croit qu’il est parent de la meilleure façon qu’il connaisse. Il essaie de préparer son fils à devenir son successeur et il voit que sa fille est naturellement équipée pour lui succéder. Il essaie donc de déterminer qui dirigera cette nation vers l’avenir. »





« Une grande partie de la série OG était [told] à travers les yeux de Zuko », dit Yu. «J’ai l’impression que notre émission permet [Azula and Ozai] avoir leur propre début d’histoire avant tout ce que nous savons qu’ils feront plus tard. »





Pour en savoir plus sur le live-action de Netflix Avatar : le dernier maître de l’airlisez l’article de couverture d’EW.





