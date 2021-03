Lors d’une audience du Congrès le 18 mars, Hawaï 5-0 et La série divergente: insurgé Star Daniel Dae-Kim s’est prononcé sur la violence anti-asiatique, qui a été un sujet de conversation majeur à la suite de la Meurtres au spa d’Atlanta plus tôt cette semaine, qui a fait huit morts, dont six femmes asiatiques.

Il a ouvert sa déclaration en parlant de l’augmentation des crimes haineux contre les Asiatiques, ainsi que de la grave inégalité économique qui sévit dans la communauté.

«En tant qu’Américains d’origine asiatique, nous sommes venus dans ce pays parce que nous croyons au rêve américain. Beaucoup d’entre nous ont réussi. Et certains d’entre nous sont même en première ligne des agents de santé de tous ceux dont nous dépendons pendant cette terrible pandémie. Mais beaucoup d’entre nous ont aussi des difficultés », a-t-il déclaré. << En fait, la disparité de richesse entre les Américains d'origine asiatique les plus riches et les plus pauvres est la plus importante de tous les groupes ethniques d'Amérique. À New York, les Américains d'origine asiatique ont un taux de pauvreté plus élevé que tout autre groupe minoritaire. seuil de pauvreté. Et les taux de pauvreté chez les personnes âgées d'origine asiatique-américaine sont beaucoup plus élevés que la moyenne nationale. C'est un élément à prendre en compte alors que nous voyons les plus vulnérables se moquer, se faire bousculer, se faire abattre, et malgré cette grande disparité d'expérience, nous continuons d'être étiquetés comme le modèle Nous ne pouvons tout simplement pas continuer avec le mythe selon lequel les plus réussis représentent la totalité d'entre nous. "

La star, qui avait déjà pris la parole lors d’une audience du Congrès en septembre sur un projet de loi contre les crimes de haine, a critiqué le capitaine Jay Baker du bureau du shérif du comté de Cherokee pour avoir déclaré que le suspect, Robert Aaron Long, a eu une « très mauvaise journée » le jour des meurtres. Baker a également affirmé que les attaques n’étaient pas motivées par la race mais concernaient la tentation sexuelle déclarée de Long.

Dae-Kim a dit: « Je vais vous dire de commencer que quand j’ai une mauvaise journée, je pense à rentrer à la maison, prendre une bière et regarder un film avec ma famille. Je ne pense pas à sortir et à assassiner huit personnes. Et cela en dit long sur cette personne que quand il dit qu’il essaie d’éliminer la tentation de sa vie, au lieu de chercher de l’aide pour lui-même, sa façon d’éliminer la tentation est de tuer des gens, de prendre une arme et de tirer sur les gens. «