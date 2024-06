Daniel Craig fait ses débuts avec des cheveux longs dans une première image

Les couteaux sont sortis, mais les ciseaux sont rangés alors que Daniel Craig fait ses débuts avec une longue coiffure dans un premier aperçu du prochain film policier de Rian Johnson.

Le réalisateur a publié une photo sur les réseaux sociaux commémorant le premier jour de tournage de « Wake Up Dead Man », le troisième film de sa série « Knives Out », prévu pour 2025. La première image montre Daniel Craig déguisé en détective excentrique du Sud. Benoit Blanc, vêtu d’un costume trois pièces et tenant un chapeau.

Voir plus Aaaa et c’est parti ! Aujourd’hui, c’est le premier jour de tournage du prochain mystère de Benoit Blanc « Wake Up Dead Man » – rendez-vous de l’autre côté. pic.twitter.com/Napfvq1zXT -Rian Johnson (@rianjohnson) 10 juin 2024

Craig, le tissu conjonctif entre les trois films « Knives Out », est rejoint dans « Wake Up Dead Man » par un casting de stars comprenant Josh O’Connor (« Challengers »), Cailee Spaeny (« Civil War »), Andrew Scott (« All of Us Strangers »), Kerry Washington (« Scandal »), Glenn Close (« Fatal Attraction »), Jeremy Renner (« The Avengers »), Mila Kunis (« Black Swan »), Daryl McCormack (« Good Chance à toi, Leo Grande »), Josh Brolin (« Dune : Deuxième partie ») et plus encore.

On sait peu de choses sur le film, mais en mai, Johnson a publié un teaser de 45 secondes annonçant son titre et son année de sortie. « Au début, les couteaux sortaient. Et voici, le verre se brisa. Mais mon cas le plus dangereux à ce jour est sur le point d’être révélé », raconte Craig dans la vidéo, faisant référence aux deux premiers titres de la franchise de meurtres et de mystères, « Knives Out » de 2019 et « Glass Onion » de 2022.

Johnson a écrit sur X : « J’aime tout dans les polars, mais l’une des choses que j’aime le plus est la malléabilité du genre. Il existe tout un spectre tonal, de Carr à Christie, et explorer cette gamme est l’une des choses les plus excitantes dans la réalisation de films de Benoit Blanc. Nous sommes sur le point de lancer la production du troisième opus, et je suis très, très excité de partager le titre, qui donne une petite idée de la direction que prendront les choses.

« Wake Up Dead Man » sera distribué par Netflix dans le cadre de l’accord de deux suites de Johnson avec le streamer, d’une valeur de 450 millions de dollars. Bien que le premier film, distribué par Lionsgate, ait rapporté 312 millions de dollars au box-office mondial, Netflix a sorti « Glass Onion » avec seulement une sortie en salles limitée, récoltant seulement 13 millions de dollars avant de le lancer en streaming. Alors que « Wake Up Dead Man » arrivera sur Netflix, il n’est pas clair si le streamer lui offrira une sortie en salles plus robuste.