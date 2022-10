Daniel Craig et sa fille Ella à la première de “Glass Onion”: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Daniel Craig pris sa fille Ella Loudon30 ans, à la première de Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés lors du BFI Film Festival le week-end dernier. L’acteur de 54 ans et son aîné avaient tous deux l’air incroyable alors qu’ils postaient des photos sur le tapis rouge le dimanche 16 octobre lors du gala de clôture de l’événement. La James Bond icon arborait un smoking bleu marine avec une chemise blanche et un nœud papillon assorti. Pendant ce temps, sa fille sosie avait l’air incroyable dans une robe noire plongeante à manches longues, accessoirisée avec des boucles d’oreilles créoles.

Daniel partage Ella avec son ex-femme Fiona Loudon, originaire d’Écosse. Le couple s’est brièvement marié de 1992 à 1994 avant de divorcer et finalement de coparentalité leur unique enfant. Ella a ensuite déménagé aux États-Unis pour fréquenter un pensionnat dans le Massachusetts, puis à l’Université de New York pour poursuivre des études de théâtre et d’action. Après seulement un an, cependant, elle a abandonné – mais a continué à jouer. Ella a fait ses débuts au théâtre puis a continué à apparaître dans des films comme celui de 2017. Mangeur d’hommes, Paradigme de la mémoire, Sang-froid, Route du Texaset beaucoup plus.

Proud Ella a également partagé la photo de la première sur son propre Instagram. “Va voir Oignon en verre à couteaux. Tu vas te faire pipi de rire ! le modèle, qui est signé chez Ford Models, a écrit le 2 octobre. Dans la galerie, elle a également partagé des photos qu’elle a prises avec Kate Hudson, Malala Yousafzaï, Paul Holowaty, et d’autres. “De plus, j’ai eu le grand plaisir de rencontrer de belles personnes mais rencontrer @malala était vraiment spécial. Xxx portant #ossieclark vintage », a-t-elle ajouté, criant l’activiste Malala.

Daniel partage également une fille de 4 ans avec sa femme Rachel Weisz52. Le couple s’est marié en 2011, faisant de Daniel le beau-père de son fils Henri15 ans, avec ex Darren Aronofsky. Daniel et Rachel n’ont pas annoncé publiquement le nom de leur jeune fille, cependant, Rachel a mentionné sa petite fille en 2018 lors d’une interview avec Stephen Colbert. « Elle ressemble beaucoup [her dad]… Elle le fait vraiment », a-t-elle avoué, confirmant apparemment qu’elle avait des «yeux bleus», tout comme le Chute céleste acteur de cinéma.

