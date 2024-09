Daniel Craig et Rachel Weisz font tourner les têtes avec des looks audacieux à la Fashion Week de Paris

Daniel Craig et Rachel WeiszLes nouveaux looks de vous laisseront tous les deux secoués et remué.

Le couple, qui s’est marié en 2011 et a accueilli une fille en 2018, a affiché des coupes très avant-gardistes lors d’une apparition à la Fashion Week de Paris le 27 septembre.

Le 007 La star, qui est le visage de la campagne automne/hiver 2024 de Loewe, a assisté au défilé printemps/été 2025 de la marque de mode en enfilant un superbe pull multicolore avec un pantalon cargo oversize et une veste en cuir noire. Daniel a complété l’ensemble avec des lunettes de soleil teintées jaunes et des bottes jaune moutarde.

Pour ne pas être en reste, Rachel est arrivée dans un grand pull pelucheux rose et vert fluo avec un jean baggy. Elle a associé ses chaussures noires à des accessoires noirs assortis, notamment un sac à main et des lunettes œil-de-chat audacieuses.

D’autres stars présentes au défilé ? Meg Ryan, Jeff Goldblum, Ayo Edibiri, Gemma Chan, Karlie Kloss, Josh O’Connor et celui de Daniel Bizarre co-star Drew Starkey tous sont sortis pour l’événement haute couture.